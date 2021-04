Plus 25 miljoner kronor för Laxå kommun 2020

Laxå kommun går med 25 miljoner kronor plus för 2020, vilket överstiger det budgeterade resultatet med 17,7 miljoner kronor.

– Det är många kommuner som går med plus i år, även Laxå. Det är för att staten har varit frikostig, säger Bo Rudolfsson, (KD), kommunstyrelsens ordförande.

Koncernens bolag gör tillsammans en vinst på 4,5 miljoner kronor, så totalt blir överskottet för kommunen 29,5 miljoner kronor.

Bo Rudolfsson förklarar överskottet med statsbidrag och kostnadskontroll.

– Jag vet att schemaförändringen har sparat sex miljoner kronor. Deras pengar räcker fortfarande inte, men de har fått ner sina kostnader drastiskt med att ändra schemat för personalen, säger Bo Rudolfsson.

Barn- och utbildningsnämnden gick fem miljoner kronor plus, kommunstyrelsen 3,9, kulturnämnden 400000 kronor plus och social- och omsorgsnämnden 6,2 miljoner kronor minus, vilket är mycket mindre än befarat. Totalt gick nämnderna med 3,1 miljoner kronor plus till skillnad från 2019, då det var minus 16,5 miljoner kronor.

– Delvis kan social- och omsorgsnämndens resultat förklaras med att många barn är placerade, vilket kostar mycket pengar.

Av kommunens överskott på 25 miljoner kronor, beror tio miljoner kronor på statliga bidrag.

– Vi har bland annat fått pengar för skyddsutrusning och för att kompensera sjuklönekostnader. Våra kostnader har också minskat kraftigt eftersom vi inte åkt på några konferenser eller liknande, allt har ju varit digitalt, säger Bo Rudolfsson.

Andra poster som påverkat resultatet positivt är att kommunen fått rabatt på arbetsgivaravgifter och att den så kallade planeringsreserven på 1,5 miljoner kronor inte har förbrukats. Alla verksamheter har också arbetat återhållsamt, vilket har lett till att kostnaderna hållits nere. Personalkostnaderna, som utgör 58,6 procent av kommunens totala kostnader, har minskat med 14,7 miljoner kronor och är 4,7 miljoner lägre än budgeterat.

17,3 miljoner kronor kommer i år att avsättas i kommunens resultatutjämningsreserv.

– Nu lägger vi inget i någon påse vid sidan om som vi gjorde med pengarna från Migrationsverket, något som revisorerna tidigare har synpunkter på. Nu redovisas allt i bokföringen och vi väljer att göra såhär istället, säger Bo Rudolfsson.

Om kommunen går med underskott något år kan den enligt Bo Rudolfsson ”plocka” pengar från resultatutjämningsreserven, och sedan göra ett bokföringsmässigt överskott. Det bidrar också till en förbättrad soliditet som för 2020 är 42,7 procent.

– Målet är 50 procent och vi hoppas att vi uppnår det 2021, även om vi nu betalar för bortforslingen av avfallet i Röfors, säger Bo Rudolfsson.

Men det betyder inte att kommunen kan börja spendera en massa pengar nu, den måste även fortsatt vara återhållsam, menar Bo Rudolfsson.

På onsdag står årsredovisningen på dagordningen för politikerna i kommunfullmäktige.