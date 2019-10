Plusresultat i Hallsberg: Pengar kvar i kassan - men det kostar på

Det mullrar vid horisonten, en lågkonjunktur befaras vara i antågande och kommunerna behöver se om sina hus.

Magnus Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande, är tacksam över att prognosen för helåret i Hallsberg visar ett överskott på 8,6 miljoner mot vad de budgeterat.

– Det är skönt att vi har ordning på ekonomin, och inte är inne i någon extra utsatt situation i det här läget. Allt pekar på att kommuner och regioner får det tuffare framöver, säger han.

Nämnderna håller budget, social- och arbetsmarknadsnämnden har till och med hämtat igen 2,4 miljoner som de låg back i början på året. Men det kommer signaler om att personal sliter ont på sina håll.

NA har berättat om Kullängen. Där drogs bemanningen ned nattetid i våras. Det har lett till att avdelningar med demenssjuka människor lämnas obemannade till och från under nätterna. Personalen har larmat om en ohållbar situation, och kommunen har kritiserats av granskande myndighet.

Av delårsrapporten framgår vidare att bristen på sjuksköterskor är ansträngande. Kommunen köper fortfarande in sjuksköterskor via bemanningsföretag, kostnaden beräknas uppgå till 4,6 miljoner för det i år.

Bildningsnämnden ser ut att hålla sin budget totalt sett. Samtidigt berättas i rapporten att flera av skolorna beräknas gå med underskott. Orsaken är behovet av extra resurser.

Skolan står bland annat med den grannlaga uppgiften att få upp kunskapsresultaten. Enligt Magnus Andersson har politiken skjutit till extra pengar till det arbetet, men i våras låg resultaten fortfarande anmärkningsvärt lågt. En tredjedel av niorna på Transtenskolan slutade utan godkända betyg.

– Ja allt är ju inte frid och fröjd, som styrande parti vill ha det till, säger oppositionsrådet Torbjörn Appelqvist (M).

Måluppfyllelsen i skolan har oppositionen hojtat om länge, menar han. De frågetecken som finns på sociala sidan behöver också in under lupp, påpekar han, trots att den nämnden redovisar plus just nu.

Angående det totala plusresultatet som delårsrapporten visar så är Appelqvist varken förvånad eller imponerad, trots att det ligger högre än de finansiella målen som fullmäktige har bestämt. Han säger som han sagt de senaste tre åren:

– Sedan skatteökningen genomfördes i Hallsberg 2016 har vi haft det här överskottet. Ökningen var onödig - då. Men att sänka nu är ingen mening med, framåt behövs pengarna.

Drift och service håller budget, men höga kostnader för bostadsanpassning oroar. Förvaltningen håller även tummarna för att vintern ska dröja. De har cirka en halv miljon kvar till vinterväghållningen för oktober-december. Förra året gick det åt en miljon för den perioden.

Trots orosmolnen vill Magnus Andersson påminna om de investeringar som kommunen gör. De har på senare år lagt stora pengar på att rusta eftersatta skolor och andra anläggningar, år 2019 avsätts 130 miljoner till större investeringar. En ny förskola stod nyss klar, och nytt vårdboende är på gång.

– Vi jobbar också för att nya bostäder ska kunna byggas löpande, och ser över var fler tomter behöver tas fram. Ett aktuellt objekt just nu är detaljplanen för kvarteret Berg i centrala Hallsberg, mellan badhuset och viadukten.