Poängfest, målsuccé och oväntade målskyttar – Örebro vände till seger i premiären

► LIVERAPPORTEN: Så var SHL-premiären mellan Örebro och HV71

En premiär som inte liknade någon annan. Från en givet fullsatt arena till endast 50 inbjudna aktieägare. Men ändå blev det sevärt och full fart direkt med två heltända lag.

Och det var Örebro som tog ledningen. En vunnen tek där sedan Emil Larsson passade Gustav Backström som dundrade in 1–0 bakom Jonas Gunnarsson i HV:s mål.

Men det tog inte ens två minuter, sedan hade HV71 kvitterat. Detta sedan Borna Rendulic suttit utvisad för en tripping. Med lite tur tog sig Anton Wedin fram och efter ett hopslag letade sig pucken fram till Simon Önerud som med en ruskig snärt satte pucken i nättaket bakom chanslöse Jhonas Enroth.

Men Örebro fick sista ordet och det genom Stefan Warg. Efter ett långt anfall sköt Rasmus Rissanen på blå och Warg kunde styra (!) in pucken i nät.

Den andra perioden blev målrik där HV71 kvitterade omgående. Ett avslut från Christian Sandberg som letade sig in lite väl enkelt bakom Enroth.

Sju minuter in så hade gästerna vänt. Ett fint mål där Emil Johansson hittade Emil Andrae på backplats. Han avlossade ett skott som Lias Andersson läckert styrde in.

40 sekunder senare var det kvitterat på nytt. Mathias Bromé snappade upp pucken på egen blå efter en misslyckad passning från HV-backen Niklas Arell. Detroit-lånet skrinnade sig fri och kunde sedan trots hård uppvaktning vända sig om och få iväg en läcker bakom ryggen-passning till Borna Rendulic. Kroaten kunde trycka in sitt första SHL-mål.

Men HV gick till pausvila med ledning. Detta efter ännu ett styrningsmål när Linus Fröberg fick klubban på Eric Martinssons skott. Styrningen precis i ribbhöjd och godkändes efter videogranskning.

Kvitteringsjakt för Örebro i tredje och den skulle komma halvvägs in i perioden. I spel fem mot tre hittade Rodrigo Abols in till Joonas Rask framför mål som distinkt snärtade in 4–4. Finländarens tredje poäng för kvällen. Men han var inte klar.

I powerplay med sex minuter kvar fick vi se ett drömmål. Robert Leino hittade diagonalt genom slottet till Rask, som spelade vidare framför mål till Abols som i sin tur gav Rendulic öppet mål fram till 5–4. Kroatens andra mål och Rasks fjärde poäng för kvällen.

HV:s tur att gå på kvitteringsjakt. Gästerna plockade ut Gunnarsson och fick tryck mot mål men hemmalaget höll undan till premiärseger, 5–4.

Ny match på lördag för Örebro på lördag borta mot Skellfteå.

Publiken

50 är maxantalet på åskådare och Örebro hade bjudit in 50 aktieägare som var med och räddade klubben i samband med den trasiga ekonomin för några år sedan. De höll i gång bra med ramsor och stöttade sitt lag matchen igenom. Det gav en mycket roligare och trivsammare kuliss än vad vi hade trott på förhand. Tummen upp!

Oväntade målskyttar

Av de som spelade kontinuerligt med Örebros A-lag förra säsongen var det endast Gustav Backström och Stefan Warg som inte gjorde mål. Nu klev de fram och gjorde matchens två första mål. Vem hade trott det på förhand?

Topp tre, Örebro

1. Joonas Rask

Ser enormt pigg ut. Det gjorde han visserligen i fjol också men då utblev poängen i större utsträckning. Nu satte han XX direkt. Ser

2. Borna Rendulic

Egentligen ingen toppinsats rent spelmässigt. Men gör ändå två mål och kliver fram i sin SHL-debut. Och hotade dessutom ytterligare gånger med sitt ruskiga skott. Borna Rendulic har presenterat sig för SHL-publiken.

3. Gustav Backström

Förtjänar ett omnämnande bara för målet i sig. I övrigt trygg och säker i försvarsspelet, som alltid. Gör sällan några misstag, gjorde han ens något i den här matchen?

Matchfakta

Örebro–HV71 5–4 (2–1, 1–3, 2–0)

Första perioden: 1–0 (07.21) Gustav Backström (Emil Larsson, Robert Leino). 1–1 (09.10) Simon Önerud (Anton Wedin), spel fem mot fyra. 2–1 (17.14) Stefan Warg (Rasmus Rissanen, Joonas Rask).

Andra perioden: 2–2 (2.22) Christian Sandberg (Jesper Kokkonen, Niklas Arell), 2–3 (7.31) Lias Andersson (Emil Andrae, Emil Johansson), 3–3 (8.12) Borna Rendulic (Mathias Bromé), 3–4 (13.09) Linus Fröberg (Eric Martinsson, Alexander Bergström).

Tredje perioden: 4–4 (09.04) Joonas Rask (Rodrigo Abols, Borna Rendulic), spel fem mot tre. 5–4 (06.02) Borna Rendulic (Rodrigo Abols, Joonas Rask), spel fem mot fyra.

Skott: 36–20 (8–7, 9–8, 19–5)

Utvisningar: ÖHK 1x2. HV71 6x2, 1x10.

Domare: Mikael Andersson och Christoffer Holm.

Örebro

Målvakter: Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).

Backpar: Stefan Warg, Rasmus Rissanen – Lukas Pilö, Robin Salo – Jonathan Andersson, Gustav Backström. Sjundeback: Erik Norén.

Kedjor: Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Mathias Bromé – Joonas Rask, Robert Leino, Emil Larsson – Daniel Muzito-Bagenda, Ludvig Rensfeldt, Robin Kovacs – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson. Extraforward: Oliver Eklind