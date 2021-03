Poängshow och utskåpning – Örebro körde över Oskarshamn • Trendbrottet

Första perioden hade inte ens nått halvvägs. Sedan hade Örebro gått upp i en 3–0-ledning.

Först var det Borna Rendulic som skickade iväg ett hårt slagskott i powerplay som letade sig in. Inte direkt otagbart för Oskarshamns debuterande målvakt Aleksandr Sudnitcin.

Den ryske keepern skulle sedan stå för ytterligare ett taffligt ingripande när Robin Kovacs bakom förlängd mållinje vallade in pucken via Sudnitcin och in.

Kovacs höll sig sedan framme på nytt på en fin passning från Robert Leino. Kovacs fick två lägen och satte det andra fram till 3–0.

Oskarshamn bytte målvakt, in istället med Joe Cannata som fick att göra. Örebro hade bud på mer men 3–0 stod sig perioden ut.

Örebro dubblade ledningen i andra perioden. Först 4–0 när Nick Ebert blev fri direkt efter att han kommit ut från utvisningsbåset. Med en kall backhanddragning överlistade han Cannata.

Femman kom från Rodrigo Abols. Som fick mängder med yta och blev fri efter en fin tackling av Linus Öberg på en motståndarback. Avslutet till 5–0 var klinisk.

Sedan kom 6–0 i fem mot tre när Abols tog tillvara på en retur och serverade Rendulic öppet mål till hans andra för dagen.

Oskarshamn fick in en tidig reducering i tredje. Ett pucktapp av Oliver Eklind gav Fredrik Olofsson fritt fram och prickskjuta in den bakom en chanslös Enroth.

Nick Ebert klev sedan fram på nytt och blev Örebros tredje tvåmålsskytt den här matchen. Läckert förarbete från Rendulic och Abols och sedan ett lika fint skott upp i krysset.

7–1 blev slutresultatet, en rejäl överkörning.

Segern var Örebros tredje i följd vilket är ett trendbrott. Senast det hände var när laget vann de fyra första matcherna för säsongen.

Örebro Oskarshamn möts igen i morgon, söndag.

Mardrömsdebuten

Aleksandr Sudnitcins SHL-debut blev bara nio minuter och 39 sekunder lång. Han stod för i alla fall två tavlor och Örebro gick upp 3–0 och ryssen blev utbytt. Svårt att kalla det för något annat än mardrömsdebut.

Oväntade poängsviten

Jhonas Enroth fick en assist i torsdagens match mot Luleå när han räddade skott där Stefan Warg slängde iväg returen mot det andra målet som var tomt. Mot Oskarshamn fick han en andraassist på Eberts mål. När gjorde senast en målvakt poäng två matcher i rad?

Topp tre, Örebro

Rodrigo Abols

Vi pratar kanske för lite om vilken fantastiskt fin säsong han gör. Poängen rasslar in på kontot. Men Abols står för så mycket mer. När Oskarshamn försökte reta upp hemmaspelarna klev han upp i det fysiska spelet och satte emot. Är enormt stark.

Jhonas Enroth

Lurig match att spela när det egna laget är överlägset och motståndarna mest får ströchanser. Men detta klarade Enroth utmärkt. Några riktigt fina räddningar. SHL:s bäste målvakt just nu?

Borna Rendulic

Hård konkurrens om topp trean den här gången, känns tufft att peta Ebert och Kovacs, men vi passar på att lyfta Rendulic. Målet mot Brynäs tycks ha gett kroaten självförtroende. Är allt mer involverad i spelet och nu kommer också poängen. Viktigt att Örebro fått igång honom.

Matchfakta

Örebro–Oskarshamn 7–1 (3–0, 3–0, 1–1)

Första perioden: 1–0 (03.13) Borna Rendulic (Joonas Rask), spel fem mot fyra. 2–0 (04.06) Robin Kovacs (Robert Leino, Stefan Warg). 3–0 (09.39) Robin Kovacs (Robert Leino, Nick Ebert).

Andra perioden: 4–0 (02.42) Nick Ebert (Joonas Rask, Jhonas Enroth). 5–0 (06.32) Rodrigo Abols (Daniel Muzito-Bagenda). 6–0 (12.09) Borna Rendulic (Rodrigo Abols, Robin Kovacs), spel fem mot tre.

Tredje perioden: 6–1 (03.35) Fredrik Olofsson (Max Veonneau). 7–1 (11.35) Nick Ebert (Rodrigo Abols, Borna Rendulic).

Skott: 33–27 (9–9, 13–10, 11–8)

Utvisningar: ÖHK 6x2. IKO 7x2.

Domare: Tobias Björk och Linus Öhlund.

Publik: –

Örebro

Målvakter: Jhonas Enroth (Jonas Arntzen).

Backpar: Nick Ebert, Kristian Näkyvä – Stefan Warg, Robin Salo – Jonathan Andersson, Gustav Backström . Sjundeback: Rasmus Rissanen.

Kedjor: Joonas Rask, Ludvig Rensfeldt, Oliver Eklind – Emil Larsson, Robert Leino, Robin Kovacs – Borna Rendulic, Rodrigo Abols, Daniel Muzito-Bagenda – Linus Öberg, Christopher Mastomäki, Glenn Gustafsson.