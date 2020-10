Polisanmäls för Hjälmarkrisen – misstänker miljöbrott: ”Allvarlig situation”

Sedan 15 juni har Hjälmarens vattenförbund, HVF, haft krav på sig från Länsstyrelsen att hålla minimitappning av sjön. Trots det har vattennivån fortsatt att sjunka. Sedan 17 september har vattennivån legat lägre än den någonsin gjort vid den här tiden på året.

– Jag ser det som en allvarlig situation. Det är därför vi har förelagt om att de absolut ska hålla dig till minimitappning. Nu kan man bara vänta på att vattennivån ska börja stiga igen, säger Leena Tuomola, som är vattenhandläggare hos Länsstyrelsen i Sörmland.

Första föreläggandet från Länsstyrelsen innebar att HVF skulle hålla sig till minimitappning på tre kubikmeter per sekund för Hyndavadsdammen i Eskilstuna. Men att bryta mot föreläggandet innebar då inte några ekonomiska påföljder för vattenförbundet.

Men därefter har SMHI genomfört fler kontroller som alla visat att HVF tappat ut långt över minitappning.

Och från 14 september har HVF ett nytt föreläggande att följa. Den här gången riskerar vattenförbundet att betala vite på 50 000 kronor ifall SMHI:s mätning skulle visa att de fortsätter tappa ut för mycket vatten.

– Vi kommer kontrollera att de följer det, säger Tuomola.

Tidigare innebar minimtappning tre kubikmeter per sekund. Men till det nya föreläggandet har Länsstyrelsen höjt det till fyra kubikmeter per sekund. Anledningen är att HVF ansåg värdet för snävt, då de inte får tappa mindre än tre kubikmeter per sekund av sanitära skäl.

– Men om vi ser vid en kontroll att det är över fyra så kommer vi behöva söka utdömande av vite från domstolen, säger Tuomola och fortsätter:

– Genom att det är ett löpande vite nu så kommer vi kontrollera med jämna mellanrum. Och kommer inte skriva något nytt föreläggande, utan det gäller tills man når räta linjen.

Innebär det att de kan få vite på 50 000 i flera omgångar?

– Det skulle kunna innebära 50 000 i flera omgångar. Det beror på hur mycket flödet är.

Finns det skäl att misstänka miljöbrott?

– Ja, absolut. Det står i lagstiftningen att om Länsstyrelsen misstänker miljöbrott så måste vi anmäla till polisen.

Har ni polisanmält vattenförbundet?

– Det får jag inte svara på. Vi får inte kommentera något om polisanmälan, på grund av förundersökningssekretess.

Men Åklagarmyndigheten kan bekräfta att de mottagit en åtalsanmälan från Länsstyrelsen i Sörmland.

– Ja, det stämmer. Den inkom 16 juni, berättar Bengt Svensson, som är kammaråklagare på riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.

Vad gäller anmälan?

– Jag kan inte säga det vad det handlar om. I nuläget kan jag inte svara på något alls. Den är skickad till polisen för utredning, säger Svensson.