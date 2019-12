Polisbefälet märkbart pressad om våldtäktsmisstankarna – advokaten: "Inte det roligaste för honom att sitta här"

Polisbefälet, som är i 50-årsåldern, kom in i rättssalen i sina privata kläder. Han såg uppenbart tagen ut när han satte sig ned bredvid sin advokat. När åklagaren yrkade på att polisbefälet skulle häktas för våldtäkt, tittade han stint fram mot domaren. Han vägrade att möta åhörarnas blickar.

– Vår uppfattning är ganska klar. Det har inte begåtts något brott. Oavsett om det blir ett överklagande av häktningen kommer utredningen att rulla vidare. Vi får möjligheter att se över vår egen bevisning och åklagaren sin. Det är mycket av materialet som vi inte har fått tillgång till än, säger Håkan Andersson, advokat.

Rätten beslutade under förhandlingen om stängda dörrar och åhörarna fick lämna rättssalen. Efter en timme fick åhörarna komma tillbaks och höra domstolens beslut. Polisbefälet fortsatte titta bort från åhörarna när domaren Björn Lindén förklarade honom häktad på den högre misstankegraden.

Åklagaren fick rätt att belägga polisbefälet med fulla restriktioner. Det innebär att han förbjuds ha kontakt med omvärlden under tiden han är häktad. Tingsrätten beslutade även om yppandeförbud. Det innebär att åklagare och advokat inte får prata om utredningen med media.

– Åklagaren gör bedömningen att det här är särskilt känsligt i det här fallet i och med att den misstänkte är polis. Vi har pratat massor om hemliga saker under tiden vi hade stängda dörrar. Då redogör åklagaren för allting som framkommit under förundersökningen hittills. De sakerna får inte komma ut för då riskerar utredningen att bli förstörd, säger Björn Lindén, lagman och domare under förhandlingen.

Polisbefälets försvarsadvokat var inte förvånad över att tingsrätten beslutat om yppandeförbud.

– Med tanke på vilka som är inblandade i ärendet har man viss förståelse för det. Det handlar ju även om hänsyn till de anhöriga. Det kan man förvänta sig en sådan här gång. Vi får inte säga mycket i vanliga fall men nu får vi helt enkelt inte säga något alls, säger han.

Förutom journalister från lokalmedia hade sex privatpersoner tagit sig till förhandlingen. Två av dem var lediga poliser som kommit för att höra hur domstolen ser på anklagelserna som riktas mot deras arbetskollega.

Åklagaren har nu fram till 27 december på sig att väcka åtal. Annars måste åklagaren begära åtalsförlängning eller släppa polisbefälet på fri fot.

– Jag kommer inte att lämna några som helst kommentarer, säger Maria Sterup, chefsåklagare på Särskilda åklagarkammaren.

Polisbefälet och advokaten var inte nöjda med dagens häktningsbeslut. De ska nu diskutera om de ska överklaga beslutet om häktningen eller inte.

– Det är ett beslut som vi inte är ense med domstolen om. Men det som alltid gäller vid häktningsförhandlingar är att nivån för bevisen de facto är lägre än vid en rättegång. Det är inte ovanligt att det blir så här, säger Håkan Andersson.