Polisen bekräftar sexuellt ofredande i motionsspår – rykten om andra överfall: ”Inte någon anmälan”

Polisen berättade på måndagen att mannen attackerade kvinnan vid 19.30-tiden på lördagen den 5 september och att han greps senare samma kväll misstänkt för brottet. Och han är fortfarande frihetsberövad medan utredningen pågår.

"Det sprids nu uppgifter på sociala medier om att det skulle ha skett ett överfall i Nora under den gångna helgen, den 12-13 september, men polisen har i skrivande stund inte fått in någon anmälan gällande något överfall i Nora under helgen. Det kan vara så att man i meddelandet på sociala medier hänvisar till händelsen den 5 september" skriver Christina Hallin, presstalesperson Polisen Bergslagen, på polisen.se.

Anmälan är åtkomstskyddad. Det är även en annan anmälan från Nora gjord den 1 september om sexuellt ofredande.

– Båda anmälningarna är åtkomstskyddade så jag kan inte säga något mer än att dessa två anmälningar finns. I övrigt kan jag inte berätta något mer kring dessa två anmälningar, säger Kenneth Johannesson, presstalesperson på Polisen Bergslagen.

Stefan Toll är kommunpolis i lokalpolisområde Lindesberg som omfattar kommunerna Lindesberg, Nora och Ljusnarsberg. Stefan Toll kommenterar inte de anmälningar som gjorts i Nora tidigare i september eller vad som eventuellt diskuteras på sociala medier.

– De här anmälningarna utreds inte hos oss på lokalpolisområde Lindesberg. Det är dessutom sekretess på anmälningarna, så det är ingenting vi kommenterar eller kan ge några kommentarer om. Vi uttalar oss inte heller om rykten som sprids på sociala medier. För mer frågor om detta hänvisar vi media till vår kommunikationsavdelning, säger Stefan Toll.

Polisen i Lindesberg gick dock också ut med information på måndagens förmiddag om uppgifterna som finns i sociala medier om överfall/våldtäktsförsök i Nora.

Detta skriver polisen på sitt Instagram-konto under rubriken Ryktesspridning: "Ryktet har delats nästan 800 gånger och därför väljer vi att lägga ut följande information för att dämpa den oro som uppstått. Polisen har i skrivande stund inte fått in någon anmälan om detta och vi kan därför inte heller gå ut med någon ytterligare information. Det är viktigt att vara källkritisk till information som sprids via sociala medier"