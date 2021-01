Polisen efter parkeringskaoset i Rynningeviken: ”En i grunden banal sak som folk borde klara utan polisiär närvaro”

Strålande sol, minusgrader och fin is lockade många örebroare till Oset och Rynningeviken under lördagen. Trafiksituationen beskrevs som kaosartad och bussar fick ställas in. Polisen uppmanade folk att ställa bilen en bit ifrån och gå sista biten istället för att bidra till ytterligare trängsel.

Polisens presstalesperson Mats Öhman uppger att polisen, i mån av tid och lediga resurser, kan komma att åka ut till Rynningeviken.

– Vi får se om det går att göra något, det är ingen särskilt avsatt resurs till det här, säger polisens presstalesperson Mats Öhman.

Han poängterar att det viktigaste är att räddningsfordon kan ta sig fram om olyckan skulle vara framme.

– Det gäller att folk tänker sig för, säger han.

Om polisen tar sig ut till Rynningeviken och Naturens hus hänger på arbetstrycket i övrigt.

– Det viktiga är om vi får möjlighet att stävja innan det blir problem, säger Öhman och fortsätter:

– Det tär på våra resurser, det här är en i grunden banal sak som folk borde klara utan polisiär närvaro, säger Öhman och konstaterar att om läget fortsätter vara kaotiskt bör kommunen se över en lösning.

– Ser man att det är parkeringsvakter på plats så ställer man sig kanske inte fel, säger Öhman.