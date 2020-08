Polisen förbereder avstängning av centrum: ”En helt ohållbar situation”

– Många är skötsamma, men sen har vi en gruppering som förstör för både sig själva och andra. Vi tar det här på största allvar, säger Irja Gustavsson.

Det var under förra helgen som en spontan bilträff urartade, något som fått motorklubben SHRA att gå ut med en vädjan om att inga fler bilentusiaster ska komma till Lindesberg.

SHRA har på grund av corona-pandemin ställt in vårens uppskjutna cruising kommande lördag 5 september, men mycket tyder på att det då istället kan komma att hållas en liknande sån spontan bilträff som föregående helg.

För att undvika detta förbereds det nu för att stänga av Kristinavägen genom centrum, liksom nya industrirakan, Stafettgatan, som är de båda platser där flest motorburna brukar uppehålla sig.

– Vi förhandlar med en idrottsförening om att ha personer som kan ställa upp som vakter vid avspärrningarna. I början av nästa vecka vet vi mer säkrade besked kring detaljerna hur vi kommer att agera. Polisen och vi från kommunen stödjer varandra i detta, säger kommunchef Henrik Arenvang.

Kommunpolis Stefan Toll säger att Lindesbergs bekymmer med spontana bilträffar delas av flera orter i länet.

– Vi ser kopplingen till corona-pandemin. När det inte arrangeras några konserter, lokaler är avstänga med mera, då tar unga vuxna till nya sätt till att träffas. Samtidigt, i och med uppmaningen att hålla sig hemma, är det färre vuxna på stan vilket även det påverkar att det uppstår stök, säger Stefan Toll.

Det Stefan Toll har fått till sig efter förra helgens bilträff var att det var väldigt mycket fylleri, med flera unga vuxna i åldern 18-25 år som var på gränsen till medvetslösa och fick tas om hand av sina föräldrar. Det förekommer även uppgifter om att personer som störts långvarigt på natten angripit bilar med tillhyggen.

– Det är ohållbart. Ungdomarna utsätter sig själva för stor fara.

– En grabb berättade öppet om att musik och hemmabyggda ljudanläggningar är hans stora intresse, men med den höga volym som spelas har han nu fått tinnitus, som kommer påverka honom för resten av livet med ett ständigt brus i öronen.

Bilträffarna arrangeras snabbt och spontant via sociala medier, och rör sig runt om i länet på flera orter. I början av kvällen kan det vara under hyfsat ordningsamma former, för att sen urarta allt mer fram på småtimmarna.

Stefan Toll påpekar att lagstiftningen inte hänger med i tiden vad gäller högt spelad musik:

– Du måste ha tillstånd för att spela på ett torg, och likaså om du har musikunderhållning på en restaurang, men inte om du har en ljudanläggning som du kör omkring med på din bil.

Det har påtalats att polisen behöver vara ute senare på nätterna, då dessa bilträffar kan hålla på till 04-tiden på morgonen, vad är din kommentar på det?

– Vi är ute hela nätterna, absolut. Men vi måste samtidigt prioritera människoliv, om det till exempel inträffar en trafikolycka. Och då blir det ofrånkomligen en väntelista på mindre allvarligare saker.