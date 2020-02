Polisen om pizzeriabranden: ”Vi arbetar utifrån att den är anlagd”

- Vi har vissa iakttagelser om viss aktivitet natten mellan söndag och måndag. Det var ett hastigt brandförlopp så vi arbetar utifrån att den är anlagd, säger Örebropolisens förundersökningsledare Kristoffer Zickbauer till NA.

Teknikerna arbetade under under ett par dagar och under torsdagen hävde polisen avspärrningarna runt fastigheten.

- Nu får vi avvakta den tekniska undersökningen och gå vidare med de uppslag vi har.

Vad är det för uppslag?

- Det vill jag inte gå in på närmare men jag tycker att utredningsläget ser ganska bra ut eftersom vi har en del uppslag att jobba vidare med och vi har hållit ett antal förhör, bland annat med pizzerians ägare och vi ska kontakta fastighetsägaren.

Misstänker ni något motiv?

- Det är inget att spekulera i. Vi måste först få fastslaget att det är en anlagd brand. Vi inväntar svar från NFC och det kan ta veckor. (Nationellt forensiskt centrum red. anm.)

Kristoffer Zickbauer berättar också att polisen har hört de boende i fastigheterna intill och att man sannolikt vill prata även med de som bor i lägenheten ovanför pizzerian. De var tvungna att hastigt lämna lägenheten under brandnatten.

- Det är ju möjligt att de blir målsägande då de varit utsatta för den här branden. De har inte kontaktats just nu men vi har identiferat dem, säger Kristoffer Zickbauer.