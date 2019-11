Polisen överösta med tips om bankrånet: "Det ser hoppfullt ut”

Polisen har fått in mängder med tips om rånförsöket mot Handelsbanken i Lindesberg.

– Vi får in tips hela tiden som vi följer upp. Det finns en hel del uppgifter att gå på, säger Lars Hedelin, presstalesperson på polisen.

Under kvällen hävdes avspärrningarna vid banken och polisen har övergått till inre spaning.