Polisen sätter in brandhund – efter två döda i eldsvåda: ”Utesluter inte att den är anlagd”

Branden startade under nyårsnatten mot nyårsdagen. Räddningstjänst larmades till platsen. Villan var då övertänd.

Under räddningsarbetet fick polisen uppgifter om att det kunde ha befunnit sig två personer i huset.

En första person anträffades avliden. Senare hittades även en andra person död.

Polisen inledde omgående en utredning klassad som mordbrand.

– Det har inletts en förundersökning. Det finns ingen uppsatt som misstänkt och det finns ingen frihetsberövad. Brottsrubriceringen är för att vi inte utesluter att den är anlagd.

Polisens tekniker har först under torsdagen kunnat gå in i den brandhärjade byggnaden. Till en början ansåg polisen att det fortfarande var riskfyllt att ta sig in i det som fanns kvar av huset. I sin rapport hade de bland annat skrivit "stor fara att befinna sig inne i byggnaden".

– Vi har haft bevakning med en patrull där där. Det kan ta väldigt lång tid innan det svalnar, säger Dangardt.

Polisen har också begärt att en så kallad brandhund ska användas för att söka i brandresterna.

– Vi har särskilda hundar som kan hitta exempelvis brandfarliga vätskor efter en brand, precis som hundar som är specialiserade på att hitta narkotika, vapen, sperma eller DNA, säger Dangardt.