Polisen sätter in extra resurser efter stenkastning mot väktare: ”Vi befarar fler incidenter”

Två väktare har blivit utsatta för stenkastning i Lindesberg vid flera tillfällen den här veckan. Vid en av incidenterna skadades en av väktarna och fick föras till sjukhus för omplåstring. Polisen har fått in bra tips och kommer under torsdagskvällen att sätta in extra resurser då de befarar att det blir fler incidenter.