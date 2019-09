Polisen varnar för bedragare: ”Lägg på och logga inte in”

– I det här fallet var det två kvinnor från Lindesberg som blev uppringda av någon som sa sig ringa från Wasa Kredit. De ombads logga in på sin bank med Bankid för att få ett lån utbetalat, säger Stefan Toll, kommissarie vid Lindesbergspolisen.

Kvinnorna gick inte på det. Polisen kontaktades – vilket enligt Stefan Toll inte hör till vanligheten.

– Det är ovanligt med anmälningar om försök till bedrägeri som i de här fallen. De flesta som utsätts anmäler det inte. Det var säkert ytterligare 10-15 personer som blev uppringda dagen då de här två kvinnorna fick samtalen, säger Stefan Toll.

Bedragarna riktar ofta in sig på äldre personer. Och syftet är att lura sig in på offrens bankkonton genom att få dem att logga in med bank-id.

Stefan Toll tar ett exempel.

– Det kan vara ett samtal från någon som säger att det är från Ikea och att man sett att det gjorts ett stort möbelinköp. ”Kan du logga in och kontrollera det?”

Det ska man aldrig göra. Inget seriöst företag ringer upp och ber kunder logga in på sitt bankkonto.

– Men det är lätt att bli stressad i en sån situation. Bedragaren sitter bara och väntar på att man ska logga in.

I det ögonblick man loggar in släpper man också in bedragaren på bankkontot.

Man ska också undvika att logga in på sin bank även efter såna här samtal. Bedragaren kan ligga och bevaka kontot och slå till i den stund man loggar in, enligt Stefan Toll.

Rådet vid bedrägeriförsök är att man ska kontakta banken omgående och göra en polisanmälan.