Polisen varnar för nya bedrägerier på Facebook: ”Uppge aldrig dina kortuppgifter”

Polisen har nyligen varnat för bedrägerier på Facebook Marketplace. De har fått in ett antal ärenden under den senaste veckan som rör just denna form av bedrägeri.

– Vi har i nuläget fått in cirka tio stycken av sådana här ärenden och därför vill vi varna för detta redan nu så att det inte blir fler, säger Katarina Hagström, bedrägeribrottsutredare på polisregion Bergslagens bedrägericentrum.

Människor blir lurade att köpa koder genom att uppge sina kortuppgifter som sedan vidarebefordras till bedragarna.

– Det man kan göra då för att undvika detta, om man ska sälja någonting, tänk på att man aldrig uppger sina kortuppgifter på en annan hemsida som du har fått en länk till från någon på Facebook Marketplace, undvik all form av kontakt med såna personer som vill att man uppger kortuppgifter på andra sidor, säger Katarina Hagström.

Så här går bedrägeriet till:

Målsägande lägger ut en vara till försäljning på Marketplace och blir sedan kontaktat av bedragaren på Messenger som vill köpa varan.

Bedragaren, i detta fall köparen, vill att varan ska skickas via ett visst fraktbolag. För att fraktbolaget ska kunna hämta varan hos säljaren krävs det att målsägande betalar in en summa till företaget som denne ska få tillbaka i kontanter när varan hämtas upp.

Målsägande blir via länkar som bedragaren tillhandahåller länkad till en hemsida där de uppger sina kortuppgifter och genomför köp av olika värdecheckar till olika summor.

Företaget som erhåller hemsidan finns i Nederländerna och tillhandahåller olika varor. Ingenting tyder dock på att företaget är inblandat i dessa bedrägerier.

Efter att målsägande betalat summan för värdecheckar vilket kan användas för köp av olika produkter på företagets hemsida, får de en kod från företaget till sin mejladress.

På uppmaning av köparen (bedragaren) vidarebefordrar målsägande koden till fraktbolagets mejladress som egentligen är bedragarens mejladress. Målsägande blir uppmanad av bedragarna att köpa koder ett flertal gånger. Dessa koder är giltiga och kan användas vid köp av olika produkter.

Bedrägerierna fortsätter tills målsägande förstår att denne blivit lurad.

De summor det handlar om rör sig från cirka 500 kronor till 12 000 kronor per ärende.

Källa: Polisen