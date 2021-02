Polisens tips: Så skyddar du dig mot nätbedragare

Hej ”Maria”!

Tack för din insändare i NA den 16 februari om bedrägeriförsöket du utsattes för häromdagen. Du beskriver en händelse och ett förlopp som alltför många medborgare och företag drabbas av. Du beskriver också på ett bra sätt hur man som privatperson själv kan göra för att inte drabbas av dessa typer av brott. Som privatpersoner är vi alla brottsförebyggare!

Olika former av bedrägerier är ett växande problem i samhället då det finns stora, och ibland enkla, brottsvinster att hämta. Enkla i den formen som du utsattes för, att någon ringer upp dig. Personen som ringer uppträder lugnt och trovärdigt (ofta längre in i samtalet alltmer ihärdigt), uppger att han eller hon ringer från ett seriöst institut, bank, it-företag eller myndighet. Det kan handla om att du ska ha köpt en vara eller att du med hjälp av ditt Banh-ID behöver hjälpa personen i fråga med att logga in på din bank för att dina konton eller liknande behöver uppdateras. Men din magkänsla sa något annat och du visste också att du inte hade köpt en telefon.

Jag vill säga att du gjorde helt rätt som reflekterade över situationen och själv tog kommandot. Du ger en bra beskrivning hur man ska bete sig om man blir uppringd och något inte känns riktigt bra. Bedragarnas mål är att så små frön av tvivel, det är så de ror i hamn med sina brott, det är sättet de arbetar på. Deras så kallade modus. Men ditt lugn och kunskap räddade din situation. Bra också att du anmälde händelsen till polisen. Även om dessa brott är svåra är utreda måste informationen in till oss – för att lägga pusslet, för att få en lägesbild över situationen. Och förstås, för att kunna gripa och lagföra gärningspersoner som begår dessa brott. Utan vetskap och lägesbild är det svårt för oss inom polisen att arbeta med dessa problem i samhället.

Så, det jag vill säga till dig ”Maria” är, bra jobbat och tack för att du delade med dig av händelsen.

Slutligen kommer här några korta tips hur man kan skydda sig mot bedrägeri:

►Om någon ringer dig och du blir misstänksam. Lägg på luren. Du bestämmer själv vem du vill prata med.

►Samma om någon knackar på din dörr. Du bestämmer själv vem du vill släppa in i din bostad.

►Logga inte in i din internetbank med hjälp av bankdosa eller Bank-ID. Myndigheter, banker, företag ber inte om detta, tar inte denna form av kontakt.

►Lämna inte ut koder, personnummer eller nummer från bankdosa eller betalkort.

►Anmäl till polisen. Har du drabbats av brott, eller misstänker att du utsattses för ett brottsförsök, kontakta polisen på 114 14 eller på polisen.se. Vid pågående brott, ring 112.

Patrik Vallin

regional brottsförebyggande samordnare, Polisregion Bergslagen.