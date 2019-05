Polisens uppmaning efter flera anmälningar i länet: Kontrollera hjulbultarna på era bilar – "livsfara"

Under förmiddagen har anmälningar kommit in från Kumla och Odensbacken. På Midgårdsvägen i Odensbacken har tjuvarna stulit ett hjul och släppts bultarna på de övriga tre på en personbil. Bilen hade hissats upp med domkraft och pallats upp under.

En anmälan har också kommit in från Klockarbacken i Kumla, där en bilägare fått samtliga hjulbultar lossade. På Friskens väg, också i Kumla, har hjulbultarna lossats på två bilar, som stod parkerade på samma gård.

Nu uppmanar polisen bilägare i länet att kontrollera sina hjulbultar. Det kan vara förenat med livsfara att köra med en bil där bultarna lossats.