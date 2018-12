Flygvapnets besked: Ingen julgransflygning över Örebro län i år heller

Flygvapnets julgransflygning har blivit lite av en tradition under de senaste åren. I december förra året fattade man dock ett sent beslut om att ställa in julgransflygningen på grund av dåligt väder – dis och dimma.

Utgångspunkterna för flygningarna är flygskolan, F17 i Ronneby, Skaraborgs flygflottilj F7 i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan samt F21 i Luleå. Planen flyger en rutt över ett stort antal orter under en dryg timmas tid. 2016, när planen senast passerade Örebro län, höll de en hastighet på cirka 400-550 kilometer i timmen och flög på cirka 600 meters höjd. Efter flygningen återvänder flygplanen respektive startplats.

Här kan du se ett klipp från julgransflygningen över Örebro 2016:

