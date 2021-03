Politiskt ointresse för pensionärer

I början av januari i år skrev jag en insändare om livet som pensionär. Nu visar det sig att min pensionshöjning på 185 kr nästan åts upp av hyreshöjningen på 103 kr. En liten höjning av min levnadsstandard jämfört med tidigare år. På senare år har ju hyreshöjningen varit större än pensionshöjningen.

Jag undrade då vad våra politiska partier har för synpunkter på detta fenomen. Jag skrev ”Nu vill jag ha svar från våra politiska partier om hur de ser på saken. Är det så här våra politiker hade tänkt sig pensionärslivet? Är den här situationen tacken för all skatt som jag har betalat in under ett helt arbetsliv?” Jag konstaterar nu att endast Socialdemokraterna har brytt sig om att svara. Från övriga partier är det tyst. Eller med andra ord övriga partier skiter i pensionärerna!

Jan-Åke Siljeström

Örebro