Pop-veteranerna turnerar igen – kommer till Örebro

Svenne Hedlund, Clabbe af Geijerstam och Lennart Grahn skapade 2018 nostalgishowen "Hits of the 60s" och nu är det dags för en ny höstturné genom landet.

Hits som Hep Stars "Cadillac", The Shanes "Cara Mia" och Ola & Janglers "Alex Is The Man" står på låtlistan och trion har som mål att "få spela på scenerna så länge som möjligt".

"Ett av min drömprojekt och så underbart att komma tillbaka och lira live igen, efter allt som hänt senaste tiden. Nu vill jag bara möta publiken på riktigt. Det lär bli extra livat", säger Svenne Hedlund i ett pressmeddelande.

"Hits of the 60s" får nypremiär den 21 oktober i Kalmar. Det blir totalt 19 stopp med final i Värnamo den 27 november.

Turneplan: 21 oktober: Kalmar, Kalmarsalen, 22 oktober: Växjö, Växjö teater, 3 november: Gävle, Konserthuset, 4 november: Falun, Kulturhuset tio14, 5 november: Karlstad, Scalateatern, 6 november: Örebro, Hjalmar Bergman Teatern, 9 november: Halmstad, Halmstads Teater, 10 november: Kristianstad, Kulturkvarteret, 11 november: Malmö, Palladium, 12 november: Ängelholm, Jarl Kulle Scenen, 18 november: Hudiksvall, Kulturhuset Glada Hudik, 19 november: Östersund, Gamla teatern, 20 november: Sundsvall, Tonhallen, 23 november: Motala, Folkets Hus, 24 november: Jönköping, Spira, 25 november: Skövde, Stadsteatern, 26 november: Lerum, Dergårdteatern, 27 november: Värnamo, Gummifabriken.