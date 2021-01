Prästen tog ett dopp för Svenska kyrkans internationella arbete

NA berättade för några dagar sedan att Jonas Ahlsson, kyrkoherde i Hallsbergs församling, i år deltog i insamlingen till Svenska kyrkans internationella arbete, genom att cykla.

– Först tänkte jag samla in 10 000 kronor, men ökade det till 25 000 kronor. Tio kronor för en minuts cykling. Jag har inte räknat vad som har kommit in helt än, men innan jul hade det kommit in 12 000 kronor. Därför bestämde jag mig för att vinterbada för första gången, säger Jonas Ahlsson.

Till sin hjälp hade han både erfarna och oerfarna vinterbadare från Hallsberg-Kumla simklubb och Simma med flyt.

Simläraren Åsa Skanheden, som driver simskolan Simma med flyt, var med.

– Vi är ett gäng som brukar vinterbada varje söndag eftermiddag i Ramsjön, mellan Lockhyttan och Nora. Det har vi gjort sedan i oktober då det var cirka 10 grader i vattnet. Vi kommer att ses varje söndag tills vattnet blir tio grader, säger Åsa Skanheden, som tycker att hon sover bättre efter att ha vinterbadat.

Väl ute i det nollgradiga vattnet i Säbylundssjön var det många som pustade och frustade. Men ingen gav upp, utan alla doppade sig innan de gick upp.

Jonas Ahlsson var frusen, men ändå nöjd för att ha genomfört doppet, när kan kom upp ur vattnet.

– Jag fick 0nt i vaderna och sedan låren och jag trodde jag skulle svimma. Nu känns det mycket bättre, säger Jonas Ahlsson, om sitt första vinterbad.

Efter det kalla badet väntade en kopp varmt kaffe eller choklad och samtal vid den värmande lägerelden.