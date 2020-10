Presidentkandidaterna och USA-politik i populärkulturen

Här finns fler tips om rättsröta, korrupt media och en president som inte håller sig till de demokratiska spelreglerna. Men utmanaren lyser med sin frånvaro, någon tv-serie där Joe Biden förekommer tycks inte finnas. Kanske gör han sig helt enkelt inte för formatet.

TIPSLISTA – Missa inte de här serierna inför valet den 3 november

► ”The good fight 4”, HBO Nordic

Tänk dig att du vaknar upp som vanligt, i din kropp, i ditt liv, i din tid. Men utvecklingen de senaste fyra åren har förbytts, det var aldrig Donald Trump som vann presidentvalet 2016 utan Hillary Clinton. Där, i den alternativa verkligheten, befinner sig Diane Lockhart (Christina Baranski) i det första avsnittet av den nyligen släppta fjärde säsongen av The good fight.

Hennes första reaktion är att brista ut i ett lyckoskrik och en spontan (fyra år försenad) segerdans. Men så upptäcker hon att hon fått en ny klient, Harvey Weinstein. I denna alternativa verklighet blev det aldrig något #metoo och filmmogulens sexuella övergrepp avslöjades inte. Och det är inte den enda oväntade konsekvensen av ett annat valresultat som serieskaparna målar upp.

► When they see us, Netflix

Man behöver stålsätta sig innan man ser den här serien. Eftersom den bygger på en sann historia. Eftersom den skildrar en sådan fruktansvärd orättvisa. Eftersom det handlar om barn.

När en ung kvinna våldtas och misshandlas i Central park 1989 åtalas fem barn för brottet. Fem pojkar från Harlem som utsätts för en korrupt utredning döms helt utan bevis. Donald Trump förekommer som ett sidospår i den här serien eftersom han på grund av händelsen började annonsera om att det var läge att återinföra dödsstraff i New York.

2002 upphävdes domarna mot de fem barnen, som vid det laget blivit vuxna, efter att den verkliga våldtäktsmannen kunde fällas för brottet tack vare DNA-bevis samt ett erkännande.

► ”The comey rule”, HBO Nordic

Serien bygger på boken ”A higher loyalty” av den forne FBI-chefen James Comey (spelas av Jeff Daniels). När Donald Trump valdes till president i USA 2016 var det många som skyllde på James Comey. Bara dagar innan valet återupptog han utredningen av Hillary Clintons mejlskandal, något som en del ansåg var orsaken till att hon sedan förlorade valet.

I serien får man följa diskussionerna och samvetskvalen som hela den inre styrkan på FBI genomled valåret 2016. Men serien fortsätter även efter Trump (spelas av Brenden Gleeson) svurits in till president. James Comey förde nämligen noggranna anteckningar från varje samtal och möte med den nytillträdde presidenten som sparkade Comey så fort han insåg att hans lojalitet var till FBI och inte till honom personligen.

Här skildras hur Trump suddar ut gränserna mellan honom och rättsväsendet. Hur han nedvärderar demokratiska institutioner och hur han likt ett barn inte tolererar varken sanning eller ärlighet.

► ”A West Wing special to benefit when we all vote” (Vita huset), HBO Max

Inför valet i USA har man gjort ett specialavsnitt av den omtyckta tv-serien ”Vita huset”, originaltitel ”West wing”. Ambitionen bakom återföreningen är att locka amerikanska tittare att gå och rösta.

Och det här ser ut att bli en fest i nostalgi för den trogne tittaren. Tunga skådespelare som Martin Sheen, Allison Janney, Rob Lowe, Richard Schiff och Bradley Whitford ställer upp i nyproduktionen och iklär sig sina gamla roller. Samtidigt som ”Vita huset-”skaparen Aaron Sorkin skrivit manus.

De har valt ut ett av de mest populära avsnitten från serien, ”Hartsfield’s Landing” (från den tredje säsongen) och återspelar avsnittet men denna gång som en inspelad teaterproduktion.

Utöver originalskådespelarna blir det gästspel av bland annat Michelle Obama, Bill Clinton och Lin-Manuel Miranda.

Vita huset sändes mellan 1999 och 2006, sammanlagt blev det hela sju säsonger. Serien handlar om en liberal politiker från New Hampshire som sätter idealen framför det politiska spelet.

► ”The trial of Chicago 7”, Netflix

Får man inte nog av Aaron Sorkin efter att ha sett ”Vita huset” kan man gå vidare till denna nya tv-serie som handlar om det rättsliga efterspelet till demonstrationerna sommaren 1968 när Demokraternas partikonvent i Chicago stördes av kravaller mot kriget i Vietnamn.

Ett antal välkända vänsterprofiler åtalas för konspiration och anstiftan till upplopp i en skandalrättegång.

”"Det finns inga politiska rättegångar i USA", protesterar försvarsadvokaten William Kunstler. En ståndpunkt han får anledning att revidera.”, skriver TT i sin recension och ger serien fyra av fem stjärnor.

► ”The loudest voice”, HBO nordic

På bara sju avsnitt berättas tre parallella historier i The loudest voice. En av dem skildrar hur Roger Ailes (spelad av Russell Crowe) tar över ledningen för Rupert Murdochs tv-kanal Fox news och gör det till en av USA:s populäraste. En annan om kvinnorna som till slut lyckas sätta dit chefen, samme Roger Ailes, efter att han under många år utsatt dem för sexuella övergrepp.

En tredje berättar historien om hur Fox news i allra högsta grad bidrog till att Donald Trump valdes till president 2016. Det är en stilstudie i populism och moralisk kollaps. Miniserien bygger på journalisten Gabriel Shermans bok ”The loudest voice in the room” från 2014.

► Veep, HBO Nordic

Sedan 2012 har det här varit något av det roligaste man kan se på tv. Julia Louis-Dreyfus spelas USA:s vicepresident Selina Meyer, minst lika bra som hon en gång i tiden gjorde Elaine i Seinfeld. Medan det mesta om USA:s politik just nu är tragiskt är den här serien hysteriskt dråpligt underbar.