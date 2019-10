Prestigefyllda Svampen avgörs på söndag

Tvååringsloppet Svampen har körts sedan 2011, de två första åren med en hingst och stoklass. Sedan 2013 körs endast ett lopp som är öppen för båda könen. Förra året vann Global Adventure som tränas av unghästspecialisten Svante Båth. Båths representanter på söndag är Grand Princess och Aramani Degato. Dessa får ses som outsiders, men Svante har Erik Adielsson och Ulf Ohlsson bakom sina talanger och dessa herrar vet hur man vinner penningstinna travlopp.

455 000 kronor får vinnaren av Svampen, hårt spelad trots spår åtta bakom bilen lär Global Badman bli. Unge Daniel Wäjersten tidigare lärling hos just Svante Båth har fått fram en rejäl häst i denne Yield Boko-avkomma. Sist tog hästen ner Grand Princess och det gick fort sista halvvarvet. Det kan bli körning och en hel del galopper i loppet spår vi, så spår åtta bakom startbilen behöver inte vara så dåligt som man först kan tro i ett sprinterlopp. Denna gång kör Daniel själv, roligt i sig.

Per Nordström har vunnit Svampen tidigare med Denim Boko och Dixi Sisu. Hans bidrag 2019 heter Tiny Rocket, stoet visade startsnabbhet bakom bilen senast på Mantorp och vann överlägset. Spår mitt bakom bilen är perfekt för henne, men sida/sida med henne startar Sayonara som körs av Carl Johan Jepson och Donato Hanover-avkomman visade senast på Solvalla hur hon kan lägga iväg bakom bilen. Hon tränas av Fredrik Wallin som haft ett toppår och kan lägga ännu ett storlopp till handlingarna.

En hemmahäst är anmäld Lars Erixons Text Man Hörsta, ”Krysset” hade tur i spårlottningen och fick spår tre. Kan hästen få med sig i en mindre peng från detta fina lopp får man se det som en framgång.

Det är inte bara ”Svampenloppet” som håller hög klass på söndag. Bo E Nilsson tar ut rejäle Bo C. i ett Bronsdivisions försök med 125 000 kronor till segraren. Carl-Erik Lindblom är sedan en tid tillbaka förstekusk på femåringen, segerchansen är vettig från spår nio bakom bilen i ett väldigt tufft lopp. Bo C. trivs med långa lopp, han har tre segrar över stayerdistans och kvalade bland annat in till Derbyt förra året.

Tävlingarna ser intressanta ut, vi ser fram emot att se Valley Brodde i andra starten för Daniel Redén. Hästen var läskigt bra i fredags på Romme vid sin överlägsna triumf, han fick spår ett denna gång men en toppkusk som Örjan Kihlström sitter sällan fast när det är aktuellt.

En av landets formstarkaste tränare är Peter Untersteiner, hans bud denna söndag är Love Håleryd och Velegance. Den sistnämnda är en riktig flygmaskin och undertecknad tror hon är överlägsen trots spår åtta bakom startbilen. Första start på söndag är 13:45, som travintresserad är det ett måste att vara på plats.

Mårten Eriksson