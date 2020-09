Priset för valfriheten i skolan är ökad ojämlikhet

... till debattartiklarna om skolval, NA 14 augusti, 4 och 17 september.

Under den senaste tiden har det skrivits olika debattartiklar om skolvalet men det kan vara svårt att se vilken egentlig kunskap som finns i frågan. Rent kunskapsmässigt råder det idag inte någon tvekan om att elevers val av skola generellt har en segregerande effekt. Det har under det senaste årtiondet kommit flertalet studier från forskare inom olika discipliner från statliga myndigheter och från internationella organisationer som pekar åt samma håll. Inom forskningen är det inte längre någon livlig debatt om just detta, det betraktas mer eller mindre som en fastlagd kunskap.

Ingen lägger heller skulden på vårdnadshavare utan det är systemet som står i fokus, det är med andra ord det svenska skolvalssystemet som behöver förändras. Sverige är i detta avseende ett unikt land, internationellt betraktas Sveriges skolvalssystem som extremt. Andra länder begränsar elevers val av skola till exempel genom olika skolvalsmodeller eller så kallad zoning. Till och med Chile, som under lång tid var det enda land som hade ett liknande system som Sverige, har under de senaste åren stramat åt systemet eftersom det ledde till en ökad skolsegregation och ett olikvärdigt skolsystem. Sverige sticker därför ut internationellt. Det är svårt att argumentera sig ur den samlade bilden av forskning, rapporter, utredningar och utvärderingar. Bilden pekar entydigt på att Sveriges skolvalssystem har en segregerande effekt.

Politiskt kan man dock argumentera för att behålla eller till och med öka elevers rätt att välja skola eftersom den logiken baseras mer på ideologiska ställningstaganden. Det är inget direkt fel med det, så fungerar det politiska samtalet och debatten. Men priset för valfriheten är dock ökad ojämlikhet och segregation, det blir svårt att komma ifrån.

Anders Trumberg

Fil.dr Kulturgeografi