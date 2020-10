Privat entreprenörsskap i kultur prisas: ”Teatern är en symbol för en av vår tids största kulturformer”

Ofta tar vi kulturen för given. Att den finns där när vi behöver den. Att konserter, teaterföreställningar och filmer väntar på oss. Att det bara krävs några knapptryck på datorn för att beställa biljetter. Så har det inte varit under lång tid. Pandemin har satt käppar i hjulen för många kulturentreprenörer runt om i Örebro län. Ändå kämpar många på under otroligt svåra förhållanden. Intäkterna uteblir men kostnaderna finns kvar. Det är en behjärtansvärd kamp inom en sektor som i allt snabbare takt håller på att förblöda. Oanständiga och krångliga regelverk omöjliggör kultur i stor skala. Samtidigt är det fritt fram med folksamlingar på köpcentrum, badplatser och större restauranger. Kulturen får lida onödigt mycket i denna samhällskris.

Därför känns det extra viktigt i år att dela ut Nerikes Allehandas kulturpris 2020 till en privatteater som normalt lever utan bidrag men ändå lyckas skapa en verksamhet som sprider så mycket glädje. Vi rullar in på gårdsplanen utanför Lerbäck i norra delen av Askersunds kommun. På ena sidan finns friluftsteatern utomhus där det spelats barnteater sommar efter sommar. På andra sidan finns ladan som rymmer en inomhusteater. Här spelas det fars varvat med att teaterbesökarna får lösa mordgåtor. Miljön andas modernt kulturentreprenörskap. Kreativiteten känns i väggarna när vi går genom lokalerna.

Mötet med Lerbäcks teater är känslosamt. Tårarna trillar nedför teaterchef Johan Gilles kind när vi berättar att teatersällskapet är årets kulturpristagare. Som vanligt har NA:s läsare fått nominera olika kandidater till priset. Precis som tidigare år var det också många nomineringar som lämnades in. Återigen får vi ett bevis för vilket fantastiskt kulturlän Örebro är. Lerbäcks Teater har de senaste åren nominerats många gånger till NA:s kulturpris. Teatern har också varit på tal när vi i juryn på NA, som utser vinnaren, sammanträder. I år var det äntligen dags. I mycket hård konkurrens med många tänkbara kommande vinnare.

Lerbäcksteatern och dess bredd kan symbolisera den våg av privata teaterinitiativ som växt fram i Sverige de senaste 20 åren och som också blivit en av de största kulturformerna i samhället. Busslaster väller inte bara in till Stockholm för vidare transport till musikaler, farser och ståuppkomik på de stora scenerna. Bussar och personbilar hittar också till landsbygden där fler och mindre teatrar har fått fäste de senaste 20 åren. Johan Gille uppskattar att över 300 000 besökare hittills kommit till Lerbäck för att få njuta av skådespel i några timmar. Det är fantastisk besökssiffra för en liten privatteater ute på landsbygden. Men också ett bevis för en folklig kultur som lockar brett i alla åldrar och som lockar många.

Ensemblen betonar att det handlar om ett lagarbete. Alla som jobbar med gårdens hotell, i restaurangen eller på scen är vinnare av kulturpriset. Det är konceptet som lagt grunden till framgångarna. Eller som Johan sammanfattar det: “Alla på teatern är så bra och hjälps åt”.