Privat välfärd sviker i tuffa tider

Vi vill inte gärna vara de som slår oss för bröstet och säger: ”Vad var det vi sa!” Men det är dags att vi sätter ner foten mot de förödande marknadsexperiment som fått härja fritt i välfärden. Vi ser nu hur denna privatiseringscirkus påverkar människors vardag, ekonomi och säkerhet. I värsta fall kan den spela en avgörande roll mellan liv och död.

Under årens lopp har grundläggande samhällsfunktioner allt mer hamnat i händerna på privata aktörer. Att privata företag, vars primära uppgift är att gå med vinst, ansvarar för att ta hand om äldre, bedriva sjukvård eller undervisning är ett scenario som de flesta har vant sig vid. Ibland har det gått bra, men när det inte gjort det har kommunen fått kliva in som den vuxna i rummet. Privata hemtjänstföretag har gått i konkurs och från en dag till en annan lämnat de äldre i en utsatt och potentiellt farlig situation. Kommunala skolor har tvingats ta in för många elever på grund av att en privat skola har lagt ner och därmed tvingat kommunen att plocka upp bitarna. Privata skönhetskliniker fortsätter att utföra skönhetsoperationer som både förbrukar sjukvårdsmaterial som den offentliga vården just nu skriker efter samtidigt som vi vet att kirurgiska ingrepp innebär en ökad risk som i sin tur kan belasta vår ansträngda sjukvård ytterligare.

Privata aktörer i välfärden kommer alltid att sätta vinsten först, det är företagets främsta syfte. Ett företag som producerar spik kan investera i snabbare maskiner och gå med vinst på det viset. När företaget istället ska producera välfärd kan vinst främst göras genom att skära ner på personal eller att sänka kvalitén i verksamheten.

Vi har länge varnat för riskerna och det är nu, mitt under pågående kris, som vi ser förödelsen som privatiseringsexperimenten inom välfärden skapar. Det är många med oss som börjat inse att denna privatiseringskarusell hör hemma på den nyliberala soptippen. Enligt undersökningar vill 64 procent av svenskarna se ett återförstatligande av apoteken.

För när samhället går igenom tuffa tider så har vi inte råd att förlita oss på privata aktörer.

Marknadsexperimentet med privata apotek har misslyckats, det är dags att vi säkerställer att sjuka människor kan få sin medicin när den behövs och där den behövs. Det blev inga fler apotek på landsbygden som utlovat. Istället fokuserar många apotek på försäljning av smink och godis medan livsviktig medicin är en beställningsvara då det inte är lönsamt att lagerhålla den.

Välfärden ska vara ett skyddsnät som ser till att vi alla får den vård, utbildning och stöd som vi behöver oavsett plånbok, bakgrund eller livssituation. Vi måste nu se till att stärka välfärden så att vi står bättre rustade i framtiden. Vi har ingenting emot privata företag, de är superviktiga för vårt samhälle. De bidrar genom att ge oss god mat, välfungerande bilar och fina frisyrer för att bara nämna några få saker. Men de hör inte hemma inom äldreomsorgen, sjukvården eller skolan. Låt detta bli en påminnelse. För när samhället går igenom tuffa tider så har vi inte råd att förlita oss på privata aktörer.

Martha Wicklund

oppositionsråd Vänsterpartiet Örebro