Professorn som blir lycklig av vaccin: ”En av de stora gåvorna som våra hjärnor gett oss”

Det har gått tolv dagar sedan de första örebroarna fick sina coronavacciner: ett litet stick i armen – som gör all skillnad. På sikt inte bara för den enskilda, utan för hela samhället: ju fler vaccinerade, desto mer desarmeras viruset.

Trots det, finns det på sina håll en oro för att säga ja till det lilla sticket. Under den gångna veckan har NA publicerat hur några örebroare ser på coronavaccinet.

– Vaccin är medicinens största mirakel, slår Björn Olsen fast, som förutom att vara professor också är överläkare på infektionssjukdomar. Så även om hans uttalanden kan låta religiösa, baseras de snarare på erfarenhet och tämligen gedigen kunskap inom området.

Nu går det kanske inte att jämföra gamla beprövade vaccinationer mot till exempel mässling och röda hund, med de helt nya mot coronaviruset - där några av dem dessutom är framtagna med ny teknik.

– Istället för att skicka in bitar av viruset i kroppen, skickar man in delar av virusets arvsmassa, så kallad mrna - och så får kroppen själv vara en vaccinfabrik, säger Björn Olsen - som kallar tekniken för "snygg".

Och dessutom den sorts vaccin han skulle föredra om han fick välja själv.

– Jag gillar det konceptet - men jag skulle också vilja vara en av dem som ingår i försökskohorten. Jag tycker att det är något vi kan ställa upp med i det här läget, säger han.

För även om de vacciner som finns på marknaden i dag är både prövade och godkända, så kommer det att krävas uppföljningar över tid.

– Vi vet ju att korttidsbiverkningarna är en lätt rodnad på armen, säger Björn Olsen.

– Och vi vet också att vaccinet skyddar oss från att bli svårt sjuka - men vi vet till exempel inte om det skyddar från smittspridning, säger han.

Det kan låta motsägelsefullt – men inte, säger Björn Olsen.

För även om vaccinet förvandlar corona från en riskfylld infektion som kan leda till de allvarlig sjukdom och död till en tämligen harmlös fyradagarssnuva – så är det möjligt att det fortfarande finns smitta kvar även i det mer blygsamma snoret.

Inte heller vet man ännu om hur ofta man kommer att tvingas ta om vaccinerna, för att de ska behålla sin effektivitet – precis som med andra vaccinationer, till exempel trippelvaccinet eller stelkrampssprutan.

– De sakerna kommer vi att få svar på inom det närmsta året, när ett land vaccinerat tillräckligt många för att man ska kunna se mönster, säger han.

Och just ordet "många" är centralt i frågan om vaccin. För ska vaccinet ge oss tillbaka livet som vi kände det förut, krävs det att huvuddelen av befolkningen går och tar de där sprutorna som kommer att rulla in mot bland annat Örebro under våren.

– Jag tror inte att corona kan bli helt utrotat, jag tror att den har kommit för att stanna - men att vi kan hålla den under kontroll med hjälp av vaccin, säger Björn Olsen.

– Sedan kan man tänka sig att vi får mindre utbrott då och då. Då kommer de som inte har vaccinerat sig att bli en målgrupp för viruset, säger han.

Men vaccin är också en omtvistad fråga bland ett fåtal i samhället: att spruta in något okänt ämne i kroppen kan upplevas skrämmande.

– Nu ska man komma ihåg att antivaccinationsrörelsen är liten i Sverige, säger Björn Olsen.

– Men ta till exempel mässlingsvaccinet som vi ger till våra barn. Ett mässlingsutbrott ger hög dödlighet hos små barn, säger han.

Men ett fåtal tror ju att om man har goda levnadsvillkor som i Sverige - så klarar man sig genom den typen av infektioner.

– Det är dumheter, mässlingen bryr sig inte ett dugg om det, säger Björn Olsen.

– Och så är det med corona också. Det handlar inte om hur man känner sig - man kan ändå vara den som blir svårt sjuk. Det kan bero på slumpen eller på att man har högt blodtryck. Eller övervikt, säger han.

Så själv kommer han att sticka fram armen för det lilla sticket utan minsta hjärtklappning.

– I alla fall inte av någon annan anledning än av lycka inför det här vaccinet, säger han.