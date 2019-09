Prognos: Så blir vädret i veckan – ett lågtryck som snurrar runt över vårt område

När augusti gick in i september var det som att vädret också skiftade från sommar till höst. Högsommarvärmen, med temperaturer nära 30-gradersstrecket, förbyttes mot intensivt regn, åska och betydligt lägre temperaturer. Och det ostadiga och blöta väderläget ser det ut som att vi får vänja oss vid under den kommande veckan. Här är en prognos från Forecas meteorolog Per Holmberg:

■ Måndag: Växlande molnighet, och under dagen kommer stackmoln att växa till. Framåt eftermiddagen skulle någon lokal regnskur kunna förekomma. Temperatur mellan 17 och 18 grader.

■ Tisdag: Soligt under morgontimmarna. Under dagen tätnar molnen och på eftermiddagen/kvällen drar ett regnområde in över länet. Temperatur: 16-17 grader.

■ Onsdag: Ett nytt regnområde förväntas dra in över vårt område vid lunch eller tidiga eftermiddagen. Det här regnområde är kraftigare än tisdagens. Temperaturen blir 16-17 grader, något kallade efter regnet.

■ Torsdag: Skurar förekommer under dagen, men annars blir det växlande molnighet. Det blir blåsigt under dagen och temperaturen hamnar på 15-16 grader.

■ Fredag och helgen: Det ostadiga vädret fortsätter över veckoslutet. Det är ett lågtryck som snurrar runt över Skandinavien som leder till regn och svala temperaturer.

Här hittar du lokala prognoser för de kommande dagarna.