PROGNOSEN: Så blir vädret på Hindersmässan

Det har länge varit en oskriven regel att Hindersmässan i Örebro kombinerats med kyligt väder.

Men i år lutar det åt dagstemperaturer med plusgrader när marknaden drar igång på onsdag.

– Det är lite kallare luft än tidigare, men fortsatt soligt väder. Kanske någon plusgrad i de norra länsdelarna till tre, fyra grader i de södra delarna, säger Per Holmberg.

Och det ser inte ut att bli kallare heller. Snarare tvärtom.

– Det är på väg lite mildare luft igen framåt torsdagen. Det kan bli mellan tre och sex plusgrader. Det ser också ut som det drar in moln under dagen så då kan en klar morgon sedan bli molnig eller mulen under dagen, säger Holmberg och fortsätter:

– På fredagen blir det någonstans mellan fem och åtta grader. Då ser det också ut som det kan passera något regnmoln eller bli någon skur.