PROGRAM: En dag kvar till Live at heart – se listan över alla som spelar på festivalen

Program Live at heart:

Festivalen Live at heart är uppdelade i två parallella strömmar. Den ena heter Live at heart online 1 och den andra Live at heart online 2. Festivalen går att se på Live at hearts Facebook eller Youtube.

Det är i Live at heart online 1 som vi ser mest lokala artister. Denna strömmen sänds på na.se.

Och i den andra, Live at heart online 2, är det mycket förinspelat material som har skickats från artister världen över.

Live at heart sänds med start onsdag den 2 september och slutar på lördag den 5 september.

DAG 1 – onsdag: Live at heart online 1

17.00 – Meadows (Sverige)

18.00 – Crash The Holiday (Sverige)

19.00 – Joe & The Anchor (Sverige)

20.00 – DSH5 (Sverige)

21.00 – Freddie Liljegren (Sverige)

22.00 – Ignore the Elephant (Sverige)

23.00 – Lowest Creature (Sverige)

DAG 1 – onsdag: Live at heart online 2

17.30 – Miesha & The Spanks (Kanada)

18.30 – Miss Sister (Sverige)

19.30 – The Sweet Peach Band (Sverige)

20.30 – Jack Burton (Spanien)

21.30 – Canton (Storbritannien)

22.30 – Mpho Ludidi (Sverige)

23.30 – Stray Dogg (Serbien)

DAG 2 – torsdag: Live at heart online 1

17.00 – Izak Danielsson Kihlström (Sverige)

18.00 – Sufing the orbit (Sverige)

19.00 – Moneybrother (Sverige)

20.00 – Please Madame (Österrike)

21.00 – Matilda Modigh (Sverige)

22.00 – Mohlavyr (Sverige)

23.00 – Stormen (Sverige)

DAG 2 – torsdag: Live at heart online 2

17.30 – Magda Andersson (Sverige)

18.30 – Marie Chain (Tyskland)

19.30 – Eden James (USA)

20.30 – Ebba Bergkvist & The Flat Tire Band (Sverige)

21.00 – VIZI (Rumänien)

21.30 – Fede Cabral (Argentina)

22.30 – Malin Andersson (Sverige)

23.00 – Ras Kerrys (Sverige)

23.30 – LYS (Frankrike)

DAG 3 – fredag: Live at heart online 1

17.00 – The Kollektive (Sverige)

18.00 – Norra Promenaden (Sverige)

19.00 – Slowgold (Sverige)

20.00 – GUTE GUTE (Israel)

21.00 – Byråkrat (Sverige)

22.00 Hip-Hop/RnB-set:

AKA Charlie (Sverige)

Enzo (Sverige)

Korday (Sverige)

Landry (Sverige)

Nadine Randle (Sverige)

nOnting (Sverige)

Renzel (Sverige)

Weeyz (Sverige)

WHLSTRM (Sverige)

DAG 3 – fredag: Live at heart online 2

16.00 – Örebro Short Film Fest 2020

19.00 – Eliza A. Tkacz (Polen)

19.30 – Omni sight (Japan)

20.30 Live at heart lyric-set:

Agnes Török (Sverige)

Agneta Wistrand Rosendal (Sverige)

Jenny Wrangborg (Sverige)

Niklas Mesaros (Sverige)

Ordvittra (Sverige)

22.00 – Light Screamer (Sverige)

22.30 – Melissa Otero (USA)

23.30 – Jeremy McComb (USA)

DAG 4 – lördag: Live at heart online 1

17.00 – Sofia Vivere (Sverige)

18.00 – Lobo Interestelar (Sverige)

19.00 – Loney Dear (Sverige)

20.00 – AGATA KARCZEWSKA (Polen)

21.00 – Punsch (Sverige)

22.00 – Micke Herrström Skelett (Sverige)

23.00 – Comminor (Sverige)

DAG 4 – lördag: Live at heart online 2

18.00 – Derya (Sverige)

18.30 – Marina & The Kats (Österrike)

19.30 – Gustafs Dagar (Sverige)

20.30 – Royal Unknown Artist (Rumänien)

21.00 – Vertigaux (Sverige)

21.30 – Velvet Starlings (USA)

22.00 – ATZUR (Österrike)

22.30 – Mother Gaia (Sverige)