Publikfesten i Degerfors kan utebli när allsvenskan startar om: ”Det är oerhört luddigt”

Kort efter måndagens besked gick många elitklubbar ut och välkomnade sina supportrar tillbaka till arenorna från 1 juli.

Men efter ett möte mellan klubbarna, Svensk elitfotboll och Svenska fotbollsförbundet under tisdagen råder nu viss oklarhet i vad som kommer att gälla när allsvenskan startar om till helgen.

Degerfors tar emot Östersund FK hemma på Stora Valla, en arena som är under ombyggnation och just nu har en kapacitet på 5 000 åskådare.

Klubbens ambition var att ta in hälften, 2 500, men det verkar nu bli ännu färre.

– Det kommer bli betydligt färre än de 2 500 åskådare vi först trodde att vi skulle få ta in. Man blir lite besviken. Det folk, och även jag för den delen, trodde var att vi alla skulle få ta in 3 000, men ser inte de andra restriktionerna som ligger under det där beslutet. Det kanske finns en handfull arenor i allsvenskan som kan utnyttja möjligheten att ha 3 000 per sektion, men det är inte lika enkelt för oss som har mindre arenor och så pass öppen som våran är, säger klubbchefen Suzanne Hällström till Värmlands Folkblad.

Hällström anser att det nya reglerna är långt ifrån glasklara.

– Det man säger nu är att det ska vara minst en meter mellan den yttersta kroppsdelen, då trodde vi att det var varannan stol men nu blir det nog varannan rad och att det kan bli upp emot tre stolar mellan varje person. Det är oerhört luddigt måste jag säga.