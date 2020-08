Publiktomt i SHL och NHL – men skillnaden är enorm för bröderna Rask: ”En jättekonstig känsla”

Joonas Rask har precis påbörjat sin andra säsong med Örebro Hockey. Samtidigt som Örebro inledde försäsongen i Sverige spelade storebror Tuukka Rask NHL-slutspel med Boston Bruins. Målvakten valde under lördagen att lämna NHL för att spendera tid med familjen meddelade klubben på twitter.

Bägge bröderna har dock spelat inför tomma läktare, skillnaden är att Joonas har spelat i ABB arena som tar knappt 5000 människor och Behrn som tar in drygt 5000. Tuukka spelade i Scotiabank arena, där kan det vara cirka 20 000 människor under en hockeymatch.

– Dom spelar i stora arenor som är helt tomma, det måste vara en jättekonstig känsla. Jag kan inte riktigt sätta mig in i det för jag har aldrig spelat något sånt stort. Samtidigt har alla lag det likadant, vi spelar också utan publik. Men för dom som är vana med något helt annorlunda måste det vara ännu konstigare. Dom kan i alla fall spela slutspelet och det är bra.

Pratade du med honom någonting?

– Jag pratade mycket med honom när han spelade. Han tyckte det var roligt att spela matcher men dom hade inte så lång tid på sig för förberedelser. Dom spelade tre matcher i någon form av gruppspel och sen startade slutspelet direkt. Då hinner man inte komma i den formen man brukar vara i. Men alla lag hade samma villkor, det är som det är.

Bruins är just nu mitt uppe i första slutspelsrundan där de leder med 2–1 i matcher mot Carolina Hurricanes efter att ha vunnit den tredje matchen under lördagskvällen.

Lillebror har hunnit med två matcher med Örebro Hockey. Först 2–0-förlust mot allsvenska Västerås och sedan vinst med hela 10–1 mot seriekonkurrenten Djurgården.

– Den första matchen i Västerås var inte jättebra från våran sida. Sen hade vi med oss ett gäng juniorer som gjorde deras första match med oss och det var första matchen för många av oss andra på fem månader. Det var samma för alla och man vet aldrig hur en sån match kommer gå.

– Men mot Djurgården hade vi nästan hela laget och vi var mer redo. Vi gjorde en riktigt bra match men vi är fortfarande bara i början av allting, vi måste fortsätta ta det steg för steg.

Hur mycket säger det att ni vinner med 10–1 mot Djurgården?

– Det var deras första match. Men självklart var det bra för oss samtidigt som dom kanske inte var riktigt redo. Dom kommer vara bättre när säsongen börjar.

Joonas stod själv för två mål.

– Först fick jag pucken i mitten och fick på ett bra skott, sen höll jag mig framför mål och kunde peta in en retur. Det är alltid skönt att göra mål, man får en bra känsla. Vi hade många spelare som gjorde mål och det var roligt för hela laget.

SHL drar igång den 19 september hemma mot just Djurgården. Redan nu känner Raask att laget har tagit stora kliv under den hittills korta tiden försäsongen.

– För mig känns det riktigt bra just nu. Jag tror att hela laget är i riktigt bra form just nu. Om man kollar på våra testresultat och farten vi har på isen, det är väldigt bra tempo, så har alla kommit in i det bra.