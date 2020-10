Räcker elproduktionen till för behovet?

Hörde för ett tag sen att nu när bilägare uppmuntrats till att köpa el-bilar i stället för bensinbilar, ställer det ju till en del förstås, Det måste sättas upp laddningsstolpar i mängd till bilarna. Man måste satsa stort på elstolpar. Fastighetsbolagen satte ner klackarna i marken och sa att ” Det blir för dyrt, det har vi inte råd med ”

Då måste väl staten gå in och betala eller stötta.

Samtidigt har vi fått en varning, att det ibland kan bli strömlöst inte beroende på, att vi inte har el så det räcker, utan elnäten inte håller måttet. Jag undrar då, till vad har elbolagen använt de pengar, som vi abonnenter betalat in med högre och högre räkningar under många år. Gömt dom på sina bankkonton. Motiveringen till höjningarna har varit att de måste förbättra elnäten. Inte nog i alla fall. Lite har de sänkt priserna under statens påtryckningar, alltid något.

På Ripfjället i Dalarna har det planerats en stor vindkraftspark, vilket medborgarna runt omkring inte gillade, så de fick till ett val. Det blir ingen vindkraftspark, vilket jag i och för sig kan förstå. Det blir ju i i stället, att vindkraftsparker byggs någon annan stans i stället. El måste vi ju ha både till hushållen, och till omställning av industrier som behöver mycket el om vi ska nå de klimatbeslut, vilket vi förbundit oss att hålla.

Det kommer nog att protesteras.

Det är inte lätt att ställa om samhället. Det ser man ju nu, när covid-19 härjar.

Margareta Anneborg

Örebro