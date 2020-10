Raggmunk och fläsk avslutade tipsrundor: ”En morgonpromenad håller kroppen igång”

Nära 50 äldre pensionärer eller "årsrika", som en dam uttryckte det, hade föranmält sig till tisdagens fest. Fast på slutet kom några förkylningsåterbud förklarar Kjell Helgesson medan raggmunk med stekt fläsk och lingonsylt samt thailänds kycklinggryta med ris väntar på serveringsborden.

Ulla Junkes och Monika Johansson står i kön. De har gått nästan alla 18 tipspromenader.

– Det är bra att man träffar andra och det är bra att ha ett mål, säger Ulla.

– Ulla och jag går varje dag på banvallen mot Gropen och Ökna. En morgonpromenad håller kroppen igång, menar Monika.

De har dock lite synpunkter på att Kjells tipsfrågor varit lite svåra. Men då förklarar han att det är variation som gäller.

– Det ska vara lite att klura på och för min egen del så är det guld värt att ha något att fundera på, säger han.

Efter maten läste Kjell upp årets sista tipsfrågor och svar och Sonja Victorin vann ett paket kaffe på sin inlämnade rad.

När maten var uppäten tog sångerskan Lotta Martinsson vid och sjöng både före och efter kaffet: Fly me to the moon, Sju ensamma kvällar och Da doo ron ron var några melodier.

En uppskattad underhållning med god mat tyckte säkert alla.

Fotnot: Kjell Helgesson drog i april/maj igång tipspromenader på tisdagar för äldre som annars inte har kunnat göra så mycket på grund av coronarestriktionerna.

För det fick ha ta emot utmärkelsen årets frivilliginsats och 10 000 kronor av Lekbergs kommun.