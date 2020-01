Rally i skotska högländerna väntar för Micke och Björn: ”Om det bara gällde att ta sig först i mål har vi ingen chans”

Det luktar tomtebloss i den lilla bilverkstaden på Södra promenaden i Pålsboda. Svetslopporna har just lagt sig, men doften ligger kvar i luften. Björn Andersson håller på att fästa skärmen över höger bakhjul på Volvo Duetten från 1966.

9 maj ska bilen stå på startlinjen i ett äventyrsrally som ska ta Björn och Micke från Bryssel till Edinburgh, via Wales och de skotska högländerna. De är ett av hittills 175 team som har anmält sig till rallyt som, förutom upplevelser till deltagarna, syftar till att samla in pengar till välgörenhet.

– Arrangörerna, som finns i Tyskland, gjorde sitt första välgörenhetsrally 2010 och har flera olika rutter i gång. Det vi ska köra heter Knights of the island, säger Micke.

Han deltog i somras i det rally som arrangörerna, Superlative Adventure club, kör Östersjön runt med en sväng upp till Nordkapp och Murmansk och han blev sugen på mer.

Lite speciellt med loppet i maj genom England och Skottland är att ingen deltagande bil får vara yngre än 20 år och ju äldre bil desto mer pluspoäng.

– Så vi ligger bra till eftersom den här bilen är från 1966, säger Micke.

Björn förklarar att rallyt inte går ut på att ta sig så snabbt som möjligt från punkt A till punkt B.

– Om det bara gällde att ta sig först i mål har vi ingen chans.

Men upplägget handlar istället om poäng, som man samlar på olika sätt. Dels genom att utföra uppdrag utefter vägen eller genom att tälta och laga maten själv istället för att ta in på hotell. Minuspoäng blir det för den som väljer motorväg istället för mindre vägar. Det kontrolleras eftersom varje bil följs av tävlingsledningen via GPS. Teamen själva får dock inte använda GPS, bara vanliga kartböcker.

– Det handlar ju om äventyret, om upplevelserna, förklarar Micke.

Vad kan ett uppdrag handla om?

– Vilka uppdrag det blir får vi reda på vid start, men i rallyt som jag var med i förra året fick vi till exempel sätta en get bakom ratten så att det såg ut som att den körde och vid ett annat tillfälle ställa bilen på legobitar.

Nu är en period av intensivt jobb för Björn och Micke för att få bilen i rostfritt skick. Minst tre kvällar i veckan lägger de i verkstaden. Om några veckor ska bilen vara klar att lackas.

– Sen ska vi sätta tillbaka motorn, men det går väl på någon kväll, säger Björn och pekar bort mot tomrummet under motorhuven.

Förutom själva jobbet med bilen ägnar Björn och Micke också en del tankeverksamhet åt hur de ska få in pengar till välgörenhet. Kravet är att alla deltagande team ska samla in minst 5000 kronor till valfritt projekt.

– Vi har hittat en lite mindre organisation som heter Ellas hjältar, som uppfyller svårt sjuka barns önskedrömmar, berättar Björn.

En av idéerna är att visa upp bilen vid Pålsbodamarken i slutet av april och att man då mot betalning kan få åka med i veteranbilen.

– Annars får vi väl helt enkelt utmana företag att vara med och skänka lika mycket pengar som vi kan få från de ställen där vi jobbar, säger Björn.

Fotnot: Mer information om Micke och Björns projekt finns på Facebook på sidan "It takes two for a Duett"