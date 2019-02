Bäste länsföraren i Svenska rallyt jämför sig med superrookien: ”Klart man undrar vad man själv gjort i hans bil”

Med två VM-guld och två STCC-titlar under bältet söker värmlänningen Johan Kristoffersson, 30, i år nya utmaningar i form av rally och WTCR.

Första riktiga testet: VM-tävlingen Svenska rallyt. Där flög Kristoffersson, som inför årets säsong bara gjort ett par starter ”på kul” i rallysammanhang, fram till en andraplats i WRC2-klassen efter första dagen, bara 24 sekunder bakom ledande Ole Christian Veiby. En rutinerad norrman som är inne på sin femte säsong i VM-serien. Både publik och experter tappade hakan. Liksom medtävlande, som Förviföraren Mattias Monelius som kör i samma klass och som i sin fjärde Svenska rally-start efter första dagen är drygt 3,5 minuter bakom Kristoffersson.

– Johan är jätteduktig på att köra bil och har verkligen gått in för det här. Jag har pratat med killarna i teamet, och det är bara rally som gäller för honom nu. Han har tränat hela vintern på att köra efter noter och så vidare, säger Monelius. och fortsätter:

– Jag tycker ju själv att jag åkt bra i år, men det räcker inte hela vägen. Det blir ju ofrånkomligt att man jämför sig med Johan och Ole Christian när de kör i samma klass, jag måste påminna mig om att deras satsning är på en helt annan nivå. Vi har kanske en femtedel eller en sjättedel av den budget de har.

Vilka är de största skillnaderna?

– Ta bara en sådan sak som att de har en tekniker som sitter och läser all data och ser var de tappar tid, och så jämför man med ombordkameran och tittar vilka fel föraren gör: ”Varför bromsade du här? Är det något fel i noterna?” Så håller de på sträcka för sträcka. Medan en sådan som jag inte har en aning om vad jag gjort för fel. Jag vet inte var jag tappar tid.

Undrar du ibland vad du själv hade kunnat göra i Kristofferssons bil?

– Det är klart att man gör, att sitta i den bilen och ha allt det där omkring sig. Klart man drömmer om att man hade haft de resurserna han har när man var yngre. Nu är jag för gammal. Men jag har ändå kommit så himla mycket längre än jag någonsin trodde att jag skulle göra för bara fem–sex år sedan.

Monelius var bäste amatör i Svenska rallyt i fjol och är hittills i år klart snabbast av de fyra länsörarna med elfteplats i WRC2-klassen. Upp till tiondeplacerade Patrik Flodin, som är fjärde bästa svensk i rallyt, skiljer 74 sekunder.

– Det är inte mer än en halv sekund per kilometer, och då har Flodin ändå vunnit både svenska och ryska mästerskapet. Så jag är jättenöjd. Enda misstaget jag gjorde i dag var att jag inte tog med mig några extra däck till de fyra sista sträckorna, jag körde dem på fyra däck när alla andra körde på sex. Det gjorde att mina var helt slut när jag kom ned till den isiga sistasträckan, vi kom ingenstans där och var i varenda snövall.

Varför valde du bort extra däck?

– Man får bara använda 24 däck över hela helgen, så jag ville spara till söndagen. Och så är jag snål (skratt). Det är ju bra om man slipper utnyttja alla däck. Men den här gången var det ett felval.

Av totalt 61 startande i rallyt är Monelius 24:a, Jacob Jansson från Kopparberg 31:a, örebroaren Joakim Roman 37:a och Pontus Lönnström från Järnboås 39:a.

I stora klassen leder finländske Teemu Suninen två sekunder före estniske förhandsfavoriten Ott Tänak. Ytterligare sex förare är inom en minut när åtta av 19 specialsträckor avverkats. Rallyt fortsätter på lördagen och avslutas på söndagen.

Länsförarna efter första dagen i Svenska rallyt

Mattias Monelius, SMK Örebro.

Vad: Fjärde starten i Svenska rallyt. Kör en Skoda Fabia R5.

Placering: 24:a, 6.43 bakom totalledaren Teemu Suninen. Elva i WRC2-klassen.

Jacob Jansson, Kopparbergs MK.

Vad: Debutant i VM-sammanhang. Kör en Ford Fiesta R5.

Placering: 31:a, 10.07 bakom Suninen. Fjärde bäst av förarna som inte kör i någon VM-klass.

Kommentar: ”Det var tufft på eftermiddagen med mycket grus på vägarna som slet på däcken. På andra sträckan efter lunch snurrade jag och fick en massa snö i kylaren. Motorn började gå varm, så jag fick stanna i två minuter mitt på sträckan och skotta rent. Efter det kändes det lite avslaget eftersom vi hade tappat så mycket tid, men vi får försöka ladda om till i morgon.”

Joakim Roman, SMK Örebro.

Vad: Gör sitt 23:e Svenska rally i rad, den längsta sviten i tävlingens historia. Kör en Skoda Fabia R5.

Placering: 37:a, 12.53 bakom Suninen. 14:e av 17 förare i WRC2-klassen.

Kommentar: ”Jag tycker att bilen varit för mjuk hela dagen, jag får genomslag hela tiden och vägarna blir bara sämre och sämre. På näst sista sträckan kom vi stumt på femman, i kanske 180 kilometer i timmen, över ett hopp och slog ned på nästan. Det blev en kompression så både jag och kartläsaren (Ida Lidebjer Granberg) fick ont i ryggen. Därför tordes jag inte hoppa på sista sträckan. Men ser man resultatmässigt går det hyfsat, många gör misstag, men det har vi klarat oss ifrån hittills.”

Pontus Lönnström, Nora MK

Vad: Debutant i VM-sammanhang. Kör en Ford Fiesta R2.

Placering: 39:a, 13.13 bakom Suninen. Sexa av 16 förare i RC4-klassen.

Kommentar: ”Det har fungerat bra förutom en liten snurrning på första sträckan i morse. Det är bara andra tävlingen jag gör i den här bilen, och den är väldigt annorlunda mot Volvon jag körde innan. Men jag tycker ändå att jag kommit in i det mer och mer. Det är bra att få köra under sådana här spåriga och tuffa förhållanden, för det här är det jag tycker är svårast och det är nyttigt att bli utsatt för det.”

Resultat, Svenska rallyt

Totalt över alla klasser efter 8 av 19 specialsträckor: 1) Teemu Suninen, Finland, Ford Fiesta WRC, 1.11.05,3, 2) Ott Tänak, Estland, Toyota Yaris WRC, +2,0, 3) Andreas Mikkelsen, Norgen, Hyundai i20 Coupe WRC, +17,8, 4) Elfyn Evans, Storbritannien, Ford Fiesta WRC, +28,6, 5) Esapekka Lappi, Finland, Citroën C3 WRC, +42,0 ... 24) Mattias Monelius, Sverige, Skoda Fabia R5, +6.43,4 31) Jacob Jansson, do, Ford Fiesta R5, 10.07,6, 37) Joakim Roman, do, Skoda Fabia R5, +12.53,0, 39) Pontus Lönnström, do, +13.13,6.