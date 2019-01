Ekström klar för Bergslagsrallyt – som föråkare: "Det är fullkomlig lycka"

Totalt är 96 förare anmälda till Mekonomen Bergslagsrallyt, vilket är rekord för en SM-premiär. En av förarna på startlinjen kommande lördag är den tvåfaldige rallycross-världsmästaren Johan Kristoffersson som rattar en ny VW Polo R5.

Kristoffersson är van vid att tampas med Mattias Ekström, då båda har kört i rallycross-VM de senaste säsongerna.

Nu är det alltså klart att även Ekström ställer upp i Bergslagsrallyt, dock inte i någon tävlingsklass. Masen, från Snickarbo mellan Avesta och Hedemora, kommer i stället att köra som föråkare.

– Det är fullkomlig lycka att ha både Mattias Ekström och Johan Kristoffersson med i tävlingen. För publiken kan det inte bli så mycket bättre, säger Johan Strömberg, tävlingsledare.

Ekström har genom åren visat att han kan bemästra flera olika fordon och på varierande underlag. Han har bland annat vunnit DTM två gånger och VM i rallycross 2016. Ekström har även erfarenhet som rallyförare med ett 20-tal tävlingar på meritlistan.

– En gudabenådad chaufför som aldrig gör en halvmesyr utan det är minst hundra procent som gäller, säger Stefan Bergman, co-driver från Fagersta som tar plats i högerstolen bredvid Ekström på lördag. Duon ska köra en Skoda Fabia S2000 Plus. – Den är väl inte helt "up to date" och det är därför Mattias väljer att vara föråkare. Skulle han ingå i en tävlingsklass vill han ha mer konkurrenskraftigt material, säger Janne Ljungberg, ansvarig för Ekströms fordonspark.

Några planer på att hålla igen finns det dock inte. – Att Mattias Ekström är en av landets mest kompletta och rutinerade förare råder det ingen tvekan om och han har tävlat så pass mycket i rally att han kommer att höja tempen hos publiken, säger Johan Strömberg.