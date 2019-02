Nykomlingarna tvingades bryta Svenska rallyt: ”Började lysa felmeddelanden” – ”Gick inte på full gas”

Rutinerade Mattias Monelius, 36, är alltjämt bästa länsförare i VM-tävlingen Svenska rallyt när två av tre dagar och 16 av 19 specialsträckor avverkats. Fröviföraren tappade förvisso från 25:e till 26:e plats i sammandraget på lördagen, men är alltjämt elva i WRC2-klassen och fjärde bästa svensk totalt.

Och veteranen Joakim Roman, 54-åringen från Örebro som är med i tävlingen för 23:e året i rad, fortsatte sin strävsamma vandring uppåt i resultatlistan – från 51:a plats efter andra specialsträckan på fredagsmorgonen till 34:e placering nu.

För de båda debutanterna Jacob Jansson, från Kopparberg, och Pontus Lönnström, från Nora, tog det däremot tvärstopp på lördagen. Båda tvingades bryta med tekniska bekymmer mitt på den tolfte specialsträckan.

– Vi gjorde en 360-snurrning på femmans växel. Det var bara att stanna och åka vidare, men vi hade fyllt upp kylaren med snö, och det började varna för att motorn gick varm. Så vi fick stanna på sträckan och göra rent, men sedan började det lysa fler felmeddelanden, och då tog vi det säkra före det osäkra, berättar Jansson och fortsätter:

– Jag vågade inte köra vidare när bilen varnade för dåligt vattentryck, jag blev osäker om det var något kylarvatten kvar. Men när mekanikerna kom ut visade det sig att det inte var någon fara, så jag kunde köra ned bilen till serviceplatsen i Torsby.

För Lönnström handlade det om någon typ av elfel.

– Bilen började hacka på sträckan innan, den gick inte på full gas utan rullade bara om man gasade lite grann. Det började redan på sträckan innan, men då kom den igång igen. På servicen före Rämmen satte M-Sport en dator i bilen och kollade vad problemet var, och de trodde att det var en kabel i ett kabelstycka som glappade, så vi försökte binda ihop den, berättar Lönnström.

– Men bara tre–fyra kilometer in på sträckan hade vi samma problem igen. Vi stannade och ruskade på kablarna, men det fungerade inte, så vi fick bryta. Nu tror de att det är en givare som är felet, så vi håller på att byta den.

Lönnström siktar nämligen, precis som Jansson, på att starta om rallyt och köra söndagens tre avslutande sträckor. Då kommer de förvisso inte ha något med sammandraget att göra – men som nykomlingar kommer de i varje fall att kunna samla på sig viktig erfarenhet inför framtiden.

– Det är inga fel på bilen, och det är bra att få mil när man ändå är här. Man lär sig jättemycket av att vara med i ett VM, och i de här tuffa förhållandena med mycket grus, säger Jansson.

I täten tvingades finske Teemu Suninen, som ledde efter fredagen, bryta efter flera incidenter på lördagen och estniske förhandsfavoriten Ott Tänak skaffade sig en ledning på 54,5 sekunder bak till norske Andreas Mikkelsen och finske Esapekka Lappi som delar andraplatsen. Pontus Tidemand, ende svensken i WRC-klassen, är bäste svensk på åttonde plats, tre minuter bakom Tänak.

Den historiska rallytävlingen avslutades på lördagen. Efter att tre av åtta sträckor ställts in på grund av mildvädret vann ex-världsmästaren Petter Solberg drygt en minut före Mats Jonsson, med Johnny Johansson från Lindesberg som kartläsare.

Resultat, Svenska rallyt

Ställningen efter 16 av 19 specialsträckor: 1) Ott Tänak, Estland, Toyota Yaris WRC, 2.19.31,7, 2) Esapekka Lappi, Finland, Citroën C3 WRC, Andreas Mikkelsen, Norge, Hyundai i20 Coupe WRC, båda +54,5, 4) Thierry Neuville, Belgien, Hyundai i20 Coupe WRC, +56,8, 5) Elfyn Evans, Storbritannien, Ford Fiesta WRC, +1.08,7 ... 26) Mattias Monelius, Sverige, Skoda Fabia R5, +16.03,1, 35) Joakim Roman, do, Skoda Fabia R5, +24.03,8. Jacob Jansson, do, Ford Fiesta R5, och Pontus Lönnström, do, Ford Fiesta R2T, bröt och startar om på söndagen.