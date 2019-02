Örebroföraren imponerad av konkurrenten: ”Ska inte gå att köra så fort – åker han samma väg?”

Joakim Roman, 54, kanske inte är den mest glamoröse föraren i Svenska rallyt – men örebroaren är unik som den i tävlingens historia som kört flest år i rad (23, en svit som fortfarande lever) och därtill superstabil.

Efter att ha varit 51:a efter två sträckor är Roman på lördagskvällen, när 16 av 19 specialsträckor avverkats, 34:a. När andra förare parkerat i snövallar och snurrat av i de svåra, grisiga förhållandena i det värmländska tövädret.

– Jag har svårt för skiftande förhållanden, så jag gillar egentligen inte det här. Jag vill ha konsekvent före. Nu är det ofta is under gruset, och ibland kommer man ut på ren is efter att däcken gått varma på grus ... Det är tufft. Men vi har klarat oss från dramatiska incidenter, och det har rullat på riktigt skapligt, säger Roman.

– Jag jämförde tiderna på Vargåsen 1 med i fjol, och vi var 40 sekunder snabbare nu. Klart att förutsättningarna är annorlunda eftersom det var så mycket mer snö då, men körningen var också bättre i år. Jag hade bra rytm i de långa svängarna ned mot Collin's crest. Det gick ännu fortare när vi körde sträckan andra gången, men då var körningen sämre, då berodde det bara på att vi fått bättre fäste.

Roman ligger på 14:e plats av 16 förare i WRC2-klassen, 18.40 bakom klassledaren Ole Christian Veiby, Norge. Finländaren Jari Huttunen, som är tolv sekunder bakom Veiby, imponerade extra på Roman när han var totalsnabbast – före alla WRC-bilar på Torsbysträckan på fredagskvällen.

– Det ska inte gå att köra så fort, man börjar ju undra om han åker samma väg som oss andra ... Nej, de är fruktansvärt duktiga. Vi försöker hålla juniorerna bakom oss, då vet vi att vi har ett rätt så bra tempo, säger Roman som ligger före nio av elva JWRC-förare.

Rallyt avslutas med tre sträckor på söndagsförmiddagen.