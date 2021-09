Rapporten om Berggården: För lite personal ► För dålig kontakt med anhöriga ►Ingen koll på bristerna: ”Nu får Norlandia komma med svar”

– För även om det har varit ett tufft år för alla när det kommer till bemanning på grund av pandemin - så får inte det användas som ursäkt för att inte bedriva trygg och säker vård, säger John Johansson.

Under sommaren har NA granskat Berggården - ett av Norlandias tre boenden i Örebro - och de brister som har funnits där. Det ledde till att kommunen startade en egen utredning om förhållandena på boendet, precis som Ivo - inspektionen för vård och omsorg – som inte är klar ännu.

– Det som kommunen har följt upp, är hur Norlandia har drivit verksamheten utifrån det avtal man har med oss - medan Ivo mer tittar på verksamheten utifrån individ och patientperspektivet, säger Patrik Jonsson, programdirektör social välfärd.

Men trots att kommunen alltså bara granskar en del av verksamheten, hittar man flera brister - inte minst när det gäller bemanningen.

Berggården har inte haft så mycket personal som Norlandia har lovat kommunen, långa och korta sjukskrivningar har utarmat personalstyrkan.

– Så nu måste Norlandia säkerställa att man uppfyller de bemanningskrav som vi har ställt, säger han.

För det här är en viktig fråga, menar John Johansson. Något som kommunen gjorde extra tydligt förra året när man avsatte 15 extra miljoner för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen. Pengar som även kom privata aktörer till del.

– Nu ska vi titta över bemanningsfrågorna på flera av våra boenden - och då kommer vi att granska Norlandias boenden först, säger han.

Men rapporten visar också att Berggården brustit när det gäller kontakten med de anhöriga - på ett boende som bland annat välkomnar äldre med demens, som inte kan föra sin egen talan.

– Det är också en brist som vi ser allvarligt på och där man måste säkerställa att det fungerar, vi ska ha ett tryggt och bra bemötande på våra boenden, säger John Johansson.

– Och samma sak gäller klagomålshanteringen. Vi måste fortsätta diskussionen med Norlandia om att de måste ha ett bra kvalitetssystem, säger han.

Ni har ju fått en del kritik om att ni inte har tillräckligt bra kontrollsystem för era boenden - och den här rapporten ger ju kritikerna rätt i det?

– Nej, jag tycker det är tvärtom. Så fort vi får signaler om att något inte fungerar så går vi till botten med det, säger John Johansson.

Men, en det här är ju klagomål som funnits i flera år, och det är först när NA sammanställer och uppmärksammar dem som ni reagerar?

– Nej, de klagomål som har kommit in tidigare, har vi utrett tidigare. Nu fick vi in nya klagomål via dem som har valt att framföra sin kritik via media - och nu har vi utrett dem, säger John Johansson.

FOTNOT: NA har sökt Norlandia för en kommentar utan att någon återkommit.