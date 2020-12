Rasks mål bakom Örebros seger – men laget har fortsatta problem i powerplay: ”Handlar om självförtroende”

Under de första 45 minuterna av onsdagens hemmamatch mot Linköping såg det ut som om Örebros segersiffror skulle bli större än de tajta 3–2 det slutade med när Jonas Arntzens räddade tre poäng med en jätteplock sex sekunder före slutsignal.

Daniel Muzito-Bagenda smällde in 1–0 efter mindre än 4,5 minuter, ett stenhårt direktskott på passning från Ludvig Rensfeldt. Och i andra perioden satte Joonas Rask i powerplay efter fint förarbete av Robert Leino och Emil Larsson innan Glenn Gustafsson rakade in en retur med backhand till 3–0. Örebro hade kontroll, även om det spelmässigt var rätt jämnt.

Men efter misstag i fyra mot tre-spel i tredje perioden kontrade Max Lindroth in reduceringen till 3–1, och tre minuter kämpade Jarno Kärki in 3–2-pucken i Linköpings första riktiga powerplay på hela matchen. Sedan handlade allt om att hålla i och hålla ut för Örebro, som lyckades med den biffen och tog tre poäng.

– Linköping fick energi av att de gjorde ett mål i boxplay, och sedan kom det ett till. Egentligen tycker jag inte att det skulle ha behövt bli spännande i den här matchen, vi skulle ha vunnit tydligare. Men sådana här saker händer under en lång säsong, och då gäller det att lära sig från det, säger Joonas Rask som alltså satte 2–0-målet i numerärt överläge.

– Robert gav mig en bra passning, men ärligt talat var det ett turmål. Pucken gick in mellan benen på honom. Men varje skott är en målchans, och det är väl egentligen min svaghet – jag skjuter för sällan.

Just powerplay är annars alltjämt är ett sorgebarn för Örebro. I andra perioden hade laget två fulla minuter där laget inte tog sig in i offensiv zon, och i tredje släppte Örebro alltså in en puck med en man mer på isen. Statistiskt är laget tredje sämst i SHL i spelformen.

Boxplaystatistiken är å andra sidan än värre. Örebro släpper in mål i 37,33 procent av alla numerära underlägen, klart sämst i ligan och en historisk bottennotering. Linköping fick bara 58 sekunder med en man mer på isen på onsdagen, men hann ändå göra ett mål.

Fem mot fem vann Örebro matchen mot Linköping med 2–0.

– Varken boxplay eller powerplay har varit vår styrka den här säsongen, men ser man till den större bilden så kan vi bli riktigt starka i slutet av säsongen om vi lyckas förbättra oss i de spelformerna också. Det var skönt att göra mål i dag, men vi måste fortsätta träna – träna, träna, träna – på det för att hitta lösningar, säger Rask.

Kan det bli för mycket snack och för mycket träning, så det låser sig?

– Nej, nej, nej. Det tror jag inte. Så mycket har vi inte tränat på det. Jag tror mest det handlar om självförtroende, gör man ett par powerplaymål så får man mer självförtroende, och då hittar man passningarna lättare och då kan man bygga vidare på det.

Rasks eget självförtroende är det inga fel på, men han är inte nöjd med utdelningen så här långt under säsongen. Halvvägs genom grundserien har han bara noterats för tre mål och nio assist.

– Jag skulle givetvis vilja göra fler. Men tränarna vet vad de får av mig varje kväll, de vet att jag jobbar hårt och skapar chanser åt kedjekompisarna. Att jag är stabil. Jag hoppas jag kan bidra med fler mål också innan säsongen är över, säger finländaren som bildade en ny kedjeformation med Rodrigo Abols och Robin Kovacs när Örebrotränarna tvingades sortera om i laget efter att Borna Rendulic blivit avstängd i tre matcher.

– Jag tycker att vi hade rätt bra kemi i dag, och vi kunde ha gjort fler mål. Men jag kan spela var som helst, det är inga problem för mig. Jag spelar där tränarna sätter mig.

Segern, som var lagets sjunde raka mot just Linköping, gör att Örebro nu är fyra i den svårt haltande SHL-tabellen. Härnäst väntar tre raka bortamatcher.

Först tabelltvåan Rögle på lördag. Om precis en vecka, på trettondagen, returmöte mot Linköping. Redan dagen därpå Malmö. Och först därefter, lördagen den 9 januari, nästa hemmamatch – mot HV71.

– Rögle är riktigt bra, framför allt hemma. De har fyra riktigt starka kedjor. Men det har vi också, och vi ska försöka hitta ett sätt att vinna i Ängelholm, säger Rask.