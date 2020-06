Råtalangen You To Wibb vann enkelt: ”Den här lär jag få skoj”

Rubrikerna

Tummen upp: Civilon årsdebuterade på bästa vis och vann från ledningen tillsammans med Jorma Kontio. Fyraåringen mötte äldre härdade hästar, men joggade 1.11,4 sista varvet och vann med sparat, detta kan vara en Derbyhäst i höst. Orlando Vici-avkomman felade i första startförsöket, men det blev omstart på grund av tekniskt fel så det fanns dramatik bakom segern trots allt …

Trivs i monté: Victoria Tilly har gjort två starter i monté, etta och tvåa. Denna soliga eftermiddag vann stoet överlägset via 1.13 sista 700 meterna tillsammans med allt mer framgångsrike Jonathan Carre.

Vilken debutant: You To Wibb är långt ifrån färdig men vilken råtalang detta är. Hästen vann från ledningen på en av de snabbaste debuttiderna på Örebrotravet. Up And Quick-avkomman vann på 1.15,9 över medeldistans och travade 1.12,5 sista halvvarvet hur lätt som helst tillsammans med sin tränare Markus B Svedberg.

Första barfota gav effekt: Pappajonnys Ilse travade barfota runt om för första gången och vips kom första segern. Stoet putsade sitt rekord med en sekund och vann med sparat tillsammans med Oskar J Andersson och stoet var markant förbättrad med den nya balansen.

Bara bäst: Det är lätt att gilla hårda stoet Quarcia, Kim Moberg fick iväg henne på ett bra vis trots spår fyra med voltstart. Kim tog inga fångar utan synade tidigt dödens, via 1.14 blankt tog femåringen årets andra seger säkert före en formtoppad Kajsa T.J.

Fin comeback: Arras Cando var fin i sin comeback, bamsingen hade inte startat sedan mars men Svante Båth hade förberett hästen på bästa vis. Han vann på 1.11,9 auto över kort distans tillsammans med Ulf Ohlsson till ett överodds då hästen trivs utmärkt i spets och över kort distans.

Värt att notera: Ava Di Emelin tog karriärens första seger i tolfte starten och det är förvånande att det dröjde så länge innan hon skulle få avlägga sin maiden. Från ledningen travade stoet 1.11 sista halvvarvet och obesegrade Joyful Trix var chanslös att utmana henne trots perfekt resa.

Citatet: ”Den här lär jag få skoj med när allt faller på plats” (Markus B Svedberg om debuterande You To Wibb som vann på en kanontid i sin tävlingsdebut).

Siffrorna

V5-fakta

Rätt rad: 7-6-1-2-11.

5 rätt: 51 456 kronor.

Omsättning: 707 333 kronor.

Antal system: 12 253.

V4-fakta

Rätt rad: 4-5-11-1.

4 rätt: 742 kronor.

Omsättning: 2 578 228 kronor.

Antal system: 55 637.

V3-fakta

Rätt rad: 1-2-11

Utdelning: 1 900 kronor.

Lunchdubbelfakta

Rätt rad: 11-1.

Odds: 39,62.

Resultaten

Lopp 1: 1) 4.Civilon (Jorma Kontio), 15,0 (1,57) 2) 7.Moses, 14,6 (3,29) 3) 8.O'Man Flax, 14,7 (17,04) 4) 5.Symphonie Teemer, 15,3 (58,42) 5) 6.Creator Scoop, 15,4 (40,20) 6) 9.La Mauresque, 15,6 (127,79) 7) 2.Joyful Boko, 16,6 (14,37) Opl: 3.Kicken V.O.P., (83,38) 11.Diadora, (153,94). Odds: 1,57. Plats: 1,11-1,35-2,68. Tvilling (4/7): 2,86. Trio (4-7-8): 19,26. Strukna: -.

Lopp 2: 1) 5.Ava di Emelin (Janne Korpi), 15,0 (7,04) 2) 9.Joyful Trix, 15,3 (2,09) 3) 1.Pretty Primadonna, 15,6 (59,04) 4) 6.Önas Pandora, 16,0 (35,81) 5) 3.Blaze Kronos, 16,0 (7,57) 6) 7.Clear As Mud, 16,8 (19,94) 7) 8.Kiki Polly Boko, 17,7 (45,12). Odds: 7,04. Plats: 2,09-1,20-7,16. Tvilling (5/9): 8,48. Trio (5-9-1): 330,84. Strukna: 2.

Lopp 3: 1) 11.Quarcia (Kim Moberg), 14,2 (2,88) 2) 8.Kajsa T.J., 14,3 (13,94) 3) 6.Allie Hanover, 15,1 (40,33) 4) 12.Indian Front, 14,6 (20,00) 5) 4.Önas My, 15,3 (89,57) 6) 13.Rapide Cash, 14,6 (3,24) 7) 10.Stella Pona, 14,6 (10,24) Opl: 3.Pippi Pagadi, (13,76) 7.Insignia, (105,79) 1.Dream On, (6,19) 5.Vapour Trail, (70,54). Odds: 2,88. Plats: 1,41-3,40-6,13. Tvilling (8/11): 19,21. Trio (11-8-6): 378,65. Strukna: 2.

Lopp 4: 1) 1.Arras Cando (Ulf Ohlsson), 11,9 (11,22) 2) 9.Marrakesh, 11,9 (6,61) 3) 11.Imperator, 12,0 (51,02) 4) 12.My Dream Art, 12,1 (17,61) 5) 3.Power Broline, 12,1 (59,50) 6) 4.Toreador, 12,2 (6,20) 7) 10.Opalis, 12,3 (5,05) Opl: 2.Gun Palema, (11,05) 5.Aramis Amok, (19,60) 7.Global Thunder, (42,15) 8.Cessna S.S., (149,25). Odds: 11,22. Plats: 3,00-2,21-10,99. Tvilling (1/9): 41,92. Trio (1-9-11): 1872,19. Strukna: -.

Lopp 5: 1) 7.Pappajonnys Ilse (Oskar J Andersson), 15,7 (15,52) 2) 10.You to Racer, 16,1 (6,89) 3) 3.Magnifique Frazer, 16,2 (14,73) 4) 11.Avenir d'Inverne, 16,3 (77,51) 5) 8.Gino, 16,5 (6,88) 6) 15.Delicious Design, 16,6 (10,30) 7) 6.Knight Single, 16,8 (3,78) 8) 12.Moons U.Bolt, 16,8 (32,75) Opl: 9.The Secret, (7,65) 4.Lovestory, (56,63) 14.Affair of theUnion, (111,04) 1.Orkan All Over, (42,73) 2.Eclipse S.S., (69,92) 13.Minttu Akema, (150,73) 5.El Greco, (6,76). Odds: 15,52. Plats: 5,27-2,45-4,07. Tvilling (7/10): 75,35. Trio (7-10-3): 1952,34. Strukna: -.

Lopp 6: 1) 6.Victoria Tilly (Jonathan Carre), 14,2 (5,95) 2) 10.Mr Crazed, 14,9 (6,68) 3) 11.Avena Jet, 15,6 (2,53) 4) 4.Bitter Tears, 18,0 (76,09) 5) 1.Runaway Bride Ås, 18,0 (9,50) 6) 12.Wirano Chip, 16,9 (82,80) 7) 8.Claude Debussy, 17,9 (3,96) Opl: 2.Engines Running, (21,13) 3.Spiggen, (72,47). Odds: 5,95. Plats: 1,78-2,17-1,30. Tvilling (6/10): 17,48. Trio (6-10-11): 120,21. Strukna: 5, 9.

Lopp 7: 1) 1.You to Wibb (Markus B Svedberg), 15,9 (3,88) 2) 4.Epimetheus, 16,5 (3,04) 3) 5.Sparkling Diamond, 16,5 (15,90) 4) 2.Gateruds Nylon, 16,9 (16,60) 5) 11.Keira de Veluwe, 17,3 (6,62) 6) 7.Global Virgin, 17,3 (54,72) 7) 13.Nadurra Båven, 16,7 (49,97) 8) 14.Maracaz, 17,2 (64,75) Opl: 8.Rose Run Voyage, (6,51) 3.Listas Baileys, (25,04) 12.Trolla Doc, (130,23) 15.Godiva Doc, (140,23) 10.Bendoveritsover, (47,02). Odds: 3,88. Plats: 1,68-1,74-3,17. Tvilling (1/4): 7,44. Trio (1-4-5): 131,83. Strukna: 9.

Lopp 8: 1) 2.Big Farmer (Oskar J Andersson), 15,4 (2,55) 2) 6.Diego Simoni, 15,6 (9,18) 3) 4.Whega, 15,9 (45,19) 4) 5.Silver Lore, 16,0 (22,35) 5) 9.Colonello, 15,3 (4,43) 6) 3.McClintock, 16,2 (2,84) Opl: 1.Stronger N'therest, (69,75) 7.Jasmine Coger, (51,19). Odds: 2,55. Plats: 1,25-1,95-5,29. Tvilling (2/6): 8,93. Trio (2-6-4): 112,16. Strukna: 8.

Lopp 9: 1) 11.After All Flash (Ulf Ohlsson), 15,2 (17,01) 2) 10.Russel Costashorta, 15,2 (21,90) 3) 7.Dynamit Reptor, 15,2 (2,72) 4) 13.Mimiro, 15,3 (3,21) 5) 5.Xante Fairway, 15,4 (27,29) 6) 9.Moons Lille Olle, 15,4 (5,67) 7) 4.Running Coktail, 15,6 (61,40) 8) 2.Önas Olympia, 15,7 (67,28) Opl: 12.Kvicka Lee, (42,94) 1.Tabasco Face, (15,04) 6.Filidor d'Odyssee, (31,56) 14.Bahia Blanca, (94,80) 8.Edemma, (119,41). Odds: 17,01. Plats: 3,89-4,70-1,47. Tvilling (10/11): 187,40. Trio (11-10-7): 2016,97. Strukna: -.