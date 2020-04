RÄTTEGÅNGEN DAG 19: Tre viktigaste punkterna ► Åklagarnas motivering ► Största utredningen ► Målsägarbiträdet: ”Han ska dömas”

Åklagarnas motivering till 45-åringens skuld

Åklagarna Åsa Hiding och Therese Johansson ägnade dagen åt att motivera varför de anser 45-åringen skyldig till mordet på Lena Wesström. De lyfte bland annat fram det faktum att hon på natten för mordet lämnade sin bostad utan att det fanns tecken på strid. Hon måste ha lämnat tillsammans med någon hon kände sig trygg med.

Spåren från 45-åringen man hittat på Lena Wesström är hans dna på en av hennes ringar och sperma på hennes kjol. Lenas blod har dessutom funnits i 45-åringens bostad – bland annat på hans tvättmaskin.

Den mest omfattande utredningen någonsin

Åklagarna slog under tisdagen fast att utredningen efter mordet på Lena Wesström varit den mest omfattande mordutredningen i Örebropolisens historia.

Åklagaren vill att rätten ska ta ställning till om 45-åringen ska dömas till livstids fängelse eller 18 år.

– Straffvärdet är av betydande längd, säger Åsa Hiding.

Åklagaren vill att 45-åringen ska vara kvar i häktet i väntan på dom.

Målsägarbiträdet: ”Han ska dömas”

De anhörigas målsägarbiträde Ester Andersson Zandvoort avslutade. Hon var mycket tydlig i sin uppfattning. "Vi anser han ska dömas till livstids fängelse".

Målsägarbiträdet menar att 45-åringen har uppvisat ett märkligt beteende under rättegången.

– Han har skrattat under förhandlingen. Han skrattar under åklagarnas plädering. Han uttalar tyst "idiot" under deras plädering. Han visar inga känslor.

Biträdet tar också upp det faktum att 45-åringen i detalj kunnat beskriva mordplatsen. Det är bara mördaren och polisen som kan göra det.

