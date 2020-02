RÄTTEGÅNGEN DAG 2: Tre viktigaste punkterna ► Lena Wesströms egna ord om 45-åringen ►Chattarna ► Polisanmälan

Chattkonversationerna mellan Lena Wesström, vännerna och misstänkte 45-åringen

Andra rättegångsdagen väljer åklagaren att inleda med att gå igenom en chattkonversation mellan Lena Wesström och en vän. Konversationen handlar om hot som den misstänkte ska ha riktat mot henne. Lena hade en omfattande kommunikation i sociala medier och polisen har gått igenom tusentals inlägg och chattar. Bland annat har Lena och 45-åringen kommunicerat via appen Telegram. En lång stund av förmiddagen läggs åt att gå igenom olika kommunikationssätt, som mejl och chattar. Åklagaren och en annan person läser upp en av chat-konversationerna som en dialog.

Lena Wesströms egna ord om 45-åringen

I flera konversationer skriver Lena om svårigheterna att lämna 45-åringen. Hon skriver att han förnedrar och följer efter henne. Åklagaren läser upp konversationer från Lena: ”Han är ett svin – och fantastisk”. I ett polisförhör 2016 säger Lena "När han blir arg och hotat så blir han ett monster". I ett samtal med en väninna har Lena sagt " Han är en jättefin person och sen så har han otroligt mycket spänningar och låsningar i sig. När dom slår in, då blir han ett odjur.” Och senare, gråtandes, i samma samtal: ”Han har helt brutit ned mig”. Rätten får ta del av ett närmare timslångt samtal mellan Lena och väninnan. I samtalet talar Lena mycket om hur hon skäms för att hon hamnat i den här situationen.

Polisanmälan om misshandel 2017

Efter att åklagaren gått igenom punkterna ovan går hon vidare till den polisanmälan Lena Wesström gjorde mot 45-åringen i januari 2017. Lena har spelat in delar av händelsen som ledde till anmälan om misshandel. Åklagaren visar upp bilder på de skador Lena ska ha fått vid den påstådda misshandeln. Polisutredningen lades ned i brist på bevis. Lena begärde senare att utredningen skulle återupptas – hon ville att ljudinspelningen skulle tas upp. Men den hamnade aldrig i utredningen och polisen valde att inte öppna förundersökningen igen. Åklagaren spelar upp ljudinspelningen i rätten. Det är svårt att avgöra vad som händer under tiden oväsendet pågår. Det låter som om någon rör sig hastigt och att bildörrar slås igen. "Nu håller du hårt i mig. Det är inte alls skönt", säger Lena. Efter ytterligare en stund avslutas inspelningen. Under sommaren 2017 ska förhållandet mellan Lena och 45-åringen ha fortsatt vara stormigt. ”Han fortsätter pendla mellan att vilja göra slut och att vara svartsjuk gentemot Lena”, säger åklagaren Therese Johansson.

Åklagaren kommer att fortsätta presentera sin bevisning under ytterligare fyra rättegångsdagar.

