Rättsexperten: Bevisning via Encrochat – återstår att se hur domstolar värderar den

Just nu pågår två större rättegångar som kan sägas vara relaterade till gängbrottslighet. Det handlar om en rättegång i Göteborg och en i Stockholm. De här två rättegångarna har fått stor uppmärksamhet i media. Skälet är framför allt att åklagarna i de här fallen bland annat har använt sig av bevisning som kommer från Encrochat.

Det är ett slags mjukvara som gör att de som använder den tjänsten på olika vis kan kontakta varandra på ett anonymt sätt. Det handlar helt enkelt om att det man säger och skriver till varandra via Encrochat krypteras. Att just Encrochat-bevisning används i två aktuella rättegångar väcker flera frågor: Är det tillåtet att använda den här typen av bevisning i Sverige? Och hur kan en domstol tänkas resonera kring just Encrochat-bevisningen?

Den första frågan är aktuell eftersom i början av rättegångarna, sa några av advokaterna att de tycker att domstolen inte ska få använda Encrochat-bevisningen i de här rättegångarna. Advokaterna menar att bevisningen har kommit till på ett otillåtet sätt. Varför säger de så? Jo, för att förenkla, har Encrochat-bevisningen kommit från Frankrike. Den bevisningen har franska myndigheter samlat in genom att avlyssna ett väldigt stort antal användare. Detta är okej enligt fransk lag eftersom det fanns ett beslut från en fransk domstol om att göra detta.

Men problemet är att avlyssningen också har gjorts på användare som inte är i Frankrike. Och då finns det europeiska regler som säger att man måste ha fått okej från svenska myndigheter för att avlyssna personer i Sverige. I det här fallet har inte Sverige sagt okej till det. Alltså är Encrochat-bevisningen inte tillåten. Ungefär så har advokaterna sagt.

Fick då advokaterna igenom det här i domstolen? Nej. Och det var ganska givet att det skulle bli så. Det beror på att i Sverige så har vi så kallas fri bevisföring, alltså att åklagaren i princip får använda vilken bevis som helst. Sedan har domstolen något som kallas för fri bevisvärdering, det vill säga domstolen får själva pröva styrkan i varje bevisning. Det betyder att i Sverige finns det en stark huvudregel att den bevisningen som läggs fram ska få användas.

Men det finns såklart gränser för när bevisning inte får användas i straffrättsliga fall. Om det skulle visa sig att något bevis har kommit till genom tortyr eller annan liknande omänsklig behandling, då får en svensk domstol inte använda sig av det. Något sådant ganska extremt undantag fanns alltså inte i det här fallet. Det har också domstolarna slagit fast i just de här två rättegångarna.

Okej, så bevisningen får alltså användas, vilket domstolarna här också har bekräftat. Men vad betyder det för frågan om hur domstolarna i det här fallen kommer att resonera om själva Encrochat-bevisningen? Här måste man förstå att det alltså är skillnad på att tillåta bevisning över huvud taget och hur domstolen sedan faktiskt ser på den bevisning som har lagts fram av åklagaren. Det att domstolen i och för sig har sagt att Encrochat-bevisningen är tillåten säger egentligen ingenting om hur domstolen värderar styrkan i den bevisningen.

Det återstår alltså att se när domarna väl kommer hur domstolarna resonerar om just Encrochat-bevisningen. Här kan man mycket väl tänka sig att en domstol så att säga tar till sig det som advokaterna har sagt, alltså att det finns vissa påpekanden rörande hur bevisningen samlades in och att de europeiska regler som gäller kanske inte har följts. Ja då skulle man mycket väl kunna tänka sig att domstolen väljer att inte ge just Encrochat-bevisningen så stor betydelse i de här rättegångarna.

Man kan göra jämförelser till vissa andra fall från Högsta domstolen där det finns omständigheter kring bevisningen som gör att den ska ges ganska liten betydelse eller rentav ingen betydelse. Det är förstås också möjligt att domstolarna i de här två rättegångarna ger Encrochat-bevisningen förhållandevis stor betydelse. Flera möjligheter finns alltså när det gäller hur domstolen ser på Encrochat-bevisningen och det ska bli intressant att så småningom se domen och hur domstolen tänker om den här bevisningen.