Rättsexperten: Nya regler för häktning – men får de någon effekt?

Olika frågor om häktning är ett tema som då och då hettar till. Den som till exempel minns sommaren när den amerikanske rapartisten ASAP Rocky häktades och så småningom åtalades för misshandel, kommer kanske också ihåg att en av de frågor om brott och straff som just med anledning av det fallet kom att diskuteras mycket handlade om häktning.

Sverige har nämligen under ganska lång tid fått hård internationell kritik för de regler som gäller för häktning här. Lite förenklat kan man säga att den kritiken går ut på att Sverige saknar en gräns för hur länge som någon kan sitta häktad. Sådana gränser har nämligen många andra länder.

Men Sverige har också fått kritik för att det, jämfört med många andra länder, är ganska lätt att införa olika typer av restriktioner för den som sitter häktad. Det kan till exempel handla om att man inte får träffa någon annan än sin advokat och bara har rätt att vistas i ett slags inhägnat uterum i max en timme per dag. Men det kan också handla om att inte få tillgång till tidningar, radio eller tv. Sverige har fått särskilt hård kritik för de ganska långtgående möjligheterna att hålla någon under 18 år isolerad på det här viset. Bakom kritiken ligger en tanke om att omyndiga drabbas betydligt hårdare än myndiga personer när de hålls instängda.

Men reglerna om häktning har nu under sommaren ändrats. Sedan den 1 juli i år gäller bland annat maxtider för hur länge en misstänkt person kan sitta häktad. I lagen har det också skrivits in vissa saker som ska göra det lite svårare att hålla en omyndig person isolerad under en längre tid. Lagen säger nu att flera saker ska göras så att isoleringen delvis bryts för de personer som är under 18 år.

De nya maxgränserna för hur länge någon kan sitta häktad ser lite olika ut. Allt beroende på hur gammal man är. Den som är myndig får som mest sitta häktad i nio månader och den som är under 18 år får sitta häktad i max tre månader. Tanken är förstås att försöka komma till rätta med den internationella kritiken som Sverige har fått när det gälle just långa häktningstider. Men hur stort är då problemet med långa häktningstider egentligen? Det finns givetvis statistik på det! Under 2020 var 22 av totalt 139 omyndiga personer häktade i mer än tre månader. Och för myndiga personer satt 250 av totalt 10 439 personer häktade i mer än nio månader.

Siffrorna visar alltså att de allra flesta som i dag häktas också inte sitter längre än de här nya maxgränserna. Därför kan man fråga sig om de nya reglerna egentligen kommer att få någon större effekt i praktiken. Det finns också en annan sak som gör att de nya maxgränserna kanske ändå inte får så stor effekt. Lagen säger nämligen att det går att vara häktad längre än maxgränsen.

På juridiska heter det att så kan ske om det ”föreligger synnerliga skäl”. På vanlig svenska innebär det att häktningen kan bli längre om det handlar om brott som är särskilt svåra att utreda, om brottet har begåtts i gängmiljö, om brottet har någon slags internationell koppling eller om det brott man är misstänkt för kan ge väldigt många år i fängelse. Eftersom undantagen är ganska många och hålls ganska generella, finns det alltså även med de nya maxgränserna fortfarande stora möjligheter att låta någon sitta häktad ganska länge.

Som alltid med nya regler återstår det förstås att se vilken skillnad som just de nya maxgränserna för hur länge någon kan sitta häktad så småningom kan göra. Det ska i vart fall bli intressant att längre fram se vilken effekt de maxgränserna har fått och om de har lätt till någon förändring.

DENNIS MARTINSSON