Rättsstaten central för vår framtid

Alltfler unga rekryteras till brott och att springa grovt kriminellas ärenden. Rättsstaten måste återta makten från gängen så att barn och unga känner hopp om framtiden här i Örebro.

Örebro har ett område, Vivalla, som är med på polisens lista av de 22 särskilt utsatta områdena i Sverige. Den stora majoriteten upplever att ett fåtal individer förstör och allt för länge fått dominera det offentliga rummet. Liberalerna har satt upp ett ambitiöst mål att inga utsatta områden ska finnas kvar 2030.

I trygghetsmätningar och medborgardialoger framkommer att högst på invånarnas kravlistor står ökad synlig närvaro av polis och bättre skötsel av närmiljön. Trygghet är helt grundläggande för att människor ska kunna leva fria liv och för att ett samhälle ska fungera och kunna utvecklas.

Höstens budget, efter krav från Liberalerna, resulterade i en satsning på 700 miljoner till hela rättskedjan för 2020. Inte minst handlar det om ytterligare resurser till Tullverket, som har i uppdrag att stoppa införseln av vapen och narkotika. Detta göder gängen som står för skjutningar och sprängningar på våra gator.

Rån, vapen och grov brottslighet tillhör vardagen för alltför många barn och unga. Här i polisregion Bergslagen har antalet rån mot unga under 18 år ökat med 22 procent senaste året. Ofta utförs rånen av jämnåriga under förnedrande former.

Vi vill säkerställa tidigare och tydligare insatser när unga är på väg in i brott. Grunden i det brottsförebyggande arbetet är en bra skola där alla elever klarar målen. I utsatta områden klarar idag var tredje elev inte grundskolan och saknar därför behörighet till gymnasiet.

Vidare är det viktigt att ungas behov av omhändertagande blir styrande och inte kommunernas ekonomi. Därför har Liberalerna drivit igenom en satsning på 250 miljoner kronor för att avlasta kommunernas kostnader för omhändertaganden av unga som placeras på ett SiS-hem (Statens institutionsstyrelse), enligt LVU. Det är framför allt unga som uppvisar destruktivt beteende, till exempel kriminalitet eller missbruk som placeras på SiS-hem. Liberalerna driver också på för att vården på SiS-hem ska kvalitetssäkras effektivare.

Mycket av brottsligheten i samhället eldas på av den grova organiserade brottsligheten. Det lämnar förödande konsekvenser på samhället i former av narkotika, skjutningar och sprängningar.

Vi kommer att fortsätta driva frågan om att ge rättsväsendet bättre förutsättningar att göra sitt jobb.

Tisdagen den 4 februari grep polisen fyra män i stadsdelen Norr här i Örebro. I samband med det hittades en skarp sprängladdning som kunnat orsaka kraftiga skador på människor och egendom.

Enligt Ylva Ehrlin, analytiker vid Nationella bombskyddet, är antalet sprängningar i Sverige anmärkningsvärt: – Vi är tio miljoner människor i Sverige men den här nivån på sprängningar har jag inte hittat någon motsvarighet av i något industrialiserat land, säger hon.

Denna utveckling ska vändas. Vi kommer att fortsätta driva frågan om att ge rättsväsendet bättre förutsättningar att göra sitt jobb. Satsningar på trygghet är så viktiga och grundläggande att de inte borde vara föremål för politiskt spel. Det politiska systemet måste snabbt skaffa sig en förmåga att ta itu med stora samhällsproblem och leverera resultat.

Nyamko Sabuni

Liberalerna, partiledare

Johan Pehrson

Liberalerna, rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot från Örebro