Rebecka Nylin trea i dagens tredje etappen i O-Ringen – här är den totala ställningen

D16: 1) Hanna Lundberg, OK Renen, 106.52 (5) 28.39, 51) Sofie Franzén, Almby IK, 154.04 (48) 37.35, 54) Lovisa Gustafsson, KFUM Örebro OK, 155.41 (57) 39.14

D18: 1) Anastassia Botova, Kuzmolovo, 128.23 (3) 30.12, 18) Johanna Särnbrink, OK Tisaren, 164.57 (8) 33.57, 118) Lisa Hallmén, OK Tisaren, 331.04 (123) 68.55

H18: 1) Pascal Schmid, OK Linné, 130.21 (4) 27.08, 56) Arvid Eriksson, Hagaby GoIF Örebro, 183.05 (117) 44.55, 89) William Segura, KFUM Örebro OK, 202.40 (114) 44.37, 102) Johannes Green, Almby IK, 209.55 (141) 52.33, 120) Nils Kylborn, Almby IK, 236.30 (154) 63.45, 126) Johan Alpberg, Almby IK, 245.19 (142) 53.24

D10: 1) Alice Hellberg, Sundbybergs IK, 49.23 (3) 14.29, 11) Emma Segura, KFUM Örebro OK, 59.21 (13) 16.41, 27) Astrid Kraft, Almby IK, 69.20 (37) 20.05, 29) Lovisa Thybeck, Lindebygdens OK, 71.15 (41) 20.23, 35) Emma Lindkvist, Almby IK, 73.41 (23) 18.29, 51) Sofia Halldin, KFUM Örebro OK, 79.26 (42) 20.27, 63) Allis Sjödin, OK Tisaren, 85.08 (78) 24.10, 165) Klara Isenström, Almby IK, 158.57 (174) 47.33

D11: 1) Coralie Waldner, OLG Pfäffikon, 68.04 (1) 22.25, 14) Ella Kruse, KFUM Örebro OK, 86.01 (10) 29.56, 21) Lisa Malm, KFUM Örebro OK, 92.15 (27) 34.31, 42) Cecilia Eriksson, OK Milan, 108.38 (55) 43.11, 54) Elin Doering, Garphyttans IF, 115.33 (64) 46.22, 60) Maja Sjödin, OK Tisaren, 124.57 (68) 47.16, 77) Wilma Wikström, Fellingsbro GoIF, 138.05 (42) 38.05, 98) Sanna Kallin, KFUM Örebro OK, 171.24 (111) 77.42

D12: 1) Henriette Radzikowski, O-Motion, 67.37 (2) 22.08, 26) Julia Gustafsson, KFUM Örebro OK, 85.18 (54) 32.43, 85) Fia Andersson, Hagaby GoIF Örebro, 109.35 (87) 37.51

D13: 1) Elsa Kaipe, OK Kåre, 89.54 (1) 25.31, 67) Johanna Berg, KFUM Örebro OK, 137.14 (58) 38.20, 127) Nelly Mårtensson, Garphyttans IF, 189.17 (107) 47.03

D14: 1) Elin Ladänges, Alfta-Ösa OK, 91.10 (9) 28.41, 33) Signe Schagerström, Garphyttans IF, 113.23 (38) 34.24, 60) Amanda Sjödin, OK Tisaren, 123.59 (88) 40.15, 118) Vilma Larsson, OK Milan, 153.10 (154) 54.25, 125) Elin Jonhed, KFUM Örebro OK, 156.23 (135) 48.38

D15: 1) Klara Åkerman Sjöström, Västerås SOK, 98.27 (3) 25.20, 65) Karin Lindgren, KFUM Örebro OK, 157.37 (52) 34.39, 84) Sofie Bodin, Almby IK, 166.47 (104) 42.09, 124) Sofia Green, Almby IK, 200.12 (97) 40.39, 128) Julia Berg, KFUM Örebro OK, 205.41 (128) 48.37, 129) Sanna Sander, OK Milan, 207.49 (160) 61.52, 145) Ellen Andersson, Hagaby GoIF Örebro, 238.34 (116) 45.20, 148) Johanna Halldin, KFUM Örebro OK, 249.21 (119) 47.04, 153) Anna Nilsson, Garphyttans IF, 269.21 (149) 57.53

D16 Kort: 1) Lena Ennemoser, Orienteering Innsbruck Imst, 100.00 (2) 31.40, 22) Elin Sundvall Krüger, Garphyttans IF, 195.58 (16) 44.54

D17-20 Kort: 1) Kårhild Nordstad, Ntnui, 154.42 (16) 39.24, 19) Carolina Eriksson, OK Milan, 204.09 (17) 40.36

D21-1: 1) Sara Bengtsson, Sävedalens AIK, 158.49 (12) 37.55, 3) Rebecka Nylin, OK Tisaren, 171.03 (7) 35.57, 20) Helena Andersson, OK Tisaren, 192.43 (41) 43.06, 43) Nina Hallor, OK Tisaren, 224.46 (29) 40.55, 59) Maria Gustafsson, Hagaby GoIF Örebro, 255.45 (72) 59.19, 73) Johanna Henriksson, OK Tisaren, 298.29 (86) 73.45

D21 Kort-2: 1) Jenny Patana, Hiidenkiertäjät, 91.09 (1) 23.32, 10) Karin Persson, Hagaby GoIF Örebro, 111.01 (5) 26.12, 11) Julia Lauri, OK Tisaren, 113.26 (4) 25.54, 12) Josefin Aronsson, OK Tisaren, 113.48 (11) 28.41, 17) Therese Korkeakoski, OK Milan, 123.50 (21) 31.55, 22) Kristin Jacobson, KFUM Örebro OK, 128.18 (37) 34.30, 32) Lovisa Falk, Hagaby GoIF Örebro, 139.16 (28) 33.04, 43) Susanne Eriksson, OK Milan, 143.20 (78) 43.11, 56) Marika Lindahl, OK Milan, 150.24 (73) 42.03, 64) Jessica Nilsson, OK Milan, 157.27 (65) 40.31, 85) Ida Olsson, Hagaby GoIF Örebro, 171.52 (89) 44.34

D21 M: 1) Amanda Karlsson, Stora Tuna OK, 137.40 (2) 40.22, 6) Jessica Korkeakoski, OK Milan, 152.00 (5) 41.43, 17) Malin Lignell, OK Tisaren, 175.21 (21) 54.47, 18) Annika Larsson, KFUM Örebro OK, 176.27 (9) 45.33

D35 Kort: 1) Lina Bergman, OK Skogsfalken, 101.10 (2) 28.59, 23) Johanna Nordström, KFUM Örebro OK, 134.01 (25) 40.14, 64) Maria Magnusson, KFUM Örebro OK, 197.24 (86) 71.52, 81) Annica Kristoffersson, Almby IK, 216.23 (70) 61.37, 82) Jenny Vinblad, Hagaby GoIF Örebro, 216.50 (87) 73.29, 84) Linda Harlén, KFUM Örebro OK, 230.43 (75) 65.07

D35 M: 1) Karin Forsberg, KFUM Örebro OK, 130.04 (1) 40.04, 42) Kattis Åström, KFUM Örebro OK, 297.01 (26) 59.36

D40: 1) Yvonne Gunell, Pargas IF, 116.32 (1) 28.12, 6) Anette Carlsson, KFUM Örebro OK, 127.21 (15) 36.04, 14) Elsa Ekelin, KFUM Örebro OK, 144.25 (18) 36.58

D40 Kort 1) Heidi Stokseth, Halden SK, 92.55 (1) 27.46, 40) Sofia Carlsson, Lindebygdens OK, 120.45 (52) 39.23, 63) Charlotte Wahlström, KFUM Örebro OK, 128.26 (69) 41.18, 106) Elin Sundkvist Berg, KFUM Örebro OK, 151.24 (103) 49.05, 142) Jenny Johansson, KFUM Örebro OK, 175.21 (144) 59.22, 145) Karin Kraft, Almby IK, 179.14 (108) 51.03, 147) Lina Jonhed, KFUM Örebro OK, 181.57 (110) 51.39, 172) Maria Askroth, KFUM Örebro OK, 222.18 (184) 97.05

D40 M: 1) Linda Sandblad, Umeå OK, 135.48 (1) 38.21, 4) Magdalena Sjödin, OK Tisaren, 152.59 (3) 40.38, 16) Helen Lindkvist, Almby IK, 170.45 (27) 49.35, 17) Emma Larsson, OK Milan, 171.14 (5) 41.40, 27) Sara Fredriksson, KFUM Örebro OK, 177.21 (53) 57.38, 30) Petra Martinsson, Almby IK, 180.33 (42) 54.23, 66) Maria Berg, Hagaby GoIF Örebro, 228.28 (80) 73.54

D45 Kort-1: 1) Annika Bygdén, Södertälje-Nykvarn OF, 108.59 (6) 34.00, 6) Karin Andersson, OK Tisaren, 116.04 (8) 34.22, 16) Malin Halldin, KFUM Örebro OK, 127.46 (30) 42.35, 42) Karin Nilsson, Garphyttans IF, 150.04 (88) 64.04, 53) Camilla Kruse, KFUM Örebro OK, 159.50 (60) 51.33, 70) Anna Gustafsson, KFUM Örebro OK, 176.29 (91) 64.51, 71) Maria Kylborn, Almby IK, 177.04 (89) 64.05, 80) Ulrika Sander, OK Milan, 185.12 (106) 74.25, 84) Ingela Pettersson, OK Milan, 186.53 (99) 70.24

D50: 1) Cecilia Bratt, OK Orion, 100.20 (3) 27.28, 20) Anna-Maria Backryd, Lindebygdens OK, 124.44 (18) 32.03, 71) Laila Hallmén, OK Tisaren, 148.26 (72) 39.35, 95) Kajsa Holmqvist, Hagaby GoIF Örebro, 164.27 (84) 41.38

D50 Kort: 1) Carina Sandberg, Säterbygdens OK, 97.02 (3) 29.37, 6) Sofia Holmgren, Hagaby GoIF Örebro, 107.50 (12) 33.31, 8) Anne Bodin, Almby IK, 109.39 (10) 33.09, 81) Helene Nilsson, IF Start, 161.26 (77) 49.29, 128) Åsa Wikström, Fellingsbro GoIF, 201.15 (97) 54.56, 132) Anette Forsberg, KFUM Örebro OK, 209.16 (144) 87.08

D50 M: 1) Cecilia Forslund, OK Kåre, 115.47 (1) 32.38, 25) Eva Lindgren, KFUM Örebro OK, 159.13 (6) 39.34

D55: 1) Laila B.Höglund, FK Herkules, 101.55 (1) 27.11, 13) Annika Brodin, Lindebygdens OK, 137.54 (23) 38.42, 79) Åsa Persson, Laxå OK, 212.22 (85) 58.19

D55 Kort: 1) Lena Swartz, OK Orion, 101.18 (2) 31.00, 7) Ingmari Lindahl, OK Milan, 123.58 (12) 40.02, 67) Gunilla Sandström, Almby IK, 182.26 (72) 59.02

D55 M: 1) Lucia Ågård, Herning Orienteringsklub, 115.48 (1) 32.33, 42) Eva Korkeakoski, OK Milan, 263.16 (48) 93.41

D60: 1) Annariitta Kottonen, Lynx, 112.27 (2) 33.42, 41) Britt-Marie Forsgren, OK Tisaren, 183.29 (47) 69.34

D60 Kort: 1) Britt-Marie Hellgren, OK Älvsjö-Örby, 118.39 (7) 41.15, 16) Gunnel Axin, Hagaby GoIF Örebro, 144.21 (16) 42.55, 22) Ingrid Persson, Hagaby GoIF Örebro, 150.04 (25) 45.45, 27) Ewa-Liz Hedström Säll, OK Alferna, 155.46 (27) 48.30, 38) Gunilla Pettersson, KFUM Örebro OK, 171.39 (47) 59.03

D60 M: 1) Eva Bohm, OK Vildhussen, 150.34 (10) 54.35, 20) Lena Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 209.31 (26) 71.32

D65: 1) Inger Onsbring, Eskilstuna OL, 110.09 (2) 31.54, 3) Ann-Britt Göransson, Almby IK, 122.19 (4) 33.49

D65 Kort: 1) Sirpa Lakanen, Muuramen Rasti, 104.52 (2) 36.49, 9) Mona Hull, Almby IK, 131.09 (6) 39.25, 10) Dagny Jonsson, OK Letstigen, 136.04 (3) 36.54

D65 M: 1) Marita Johansson, OK Stigen, 124.00 (3) 41.36, 3) Kerstin Carlsson, OK Letstigen, 137.43 (9) 48.25, 18) Anna Dahl, Laxå OK, 196.31 (6) 44.29, 24) Lena Lindgren, OK Järnbärarna, 212.57 (29) 71.38

D70 Kort: 1) Gunvor Sandberg, Bromma-Vällingby SOK, 96.38 (3) 33.43, 18) Elisabeth Eriksson, OK Milan, 150.20 (15) 48.20, 30) Gunilla Larsson, Hagaby GoIF Örebro, 173.56 (7) 41.41

D70 M: 1) Astrid Johannesson, Helsingborgs SOK, 150.01 (1) 41.50, 8) Ingegerd Olsson, OK Letstigen, 179.07 (6) 50.12

D75: 1) Birgitta Johansson, Kristinehamns OK, 96.44 (1) 30.12, 20) Evy Ekström, OK Alferna, 217.04 (23) 86.37

D80: 1) Asta Sjöberg, Lindebygdens OK, 98.38 (1) 28.42

H10: 1) Hjalmar Ingelsbo, OK Tranan, 48.42 (7) 15.00, 15) Sixten Widmark, Almby IK, 58.52 (36) 17.29, 40) Melker Carlsson, KFUM Örebro OK, 66.40 (48) 18.29, 53) Simon Jonhed, KFUM Örebro OK, 71.37 (113) 24.40, 83) Oliver Arnesson, Lindebygdens OK, 80.17 (154) 30.30, 112) Mio Eriksson, OK Milan, 94.02 (116) 25.12, 117) Arvid Larsson, OK Milan, 95.15 (131) 26.25, 120) Mikael Gustavsson, Hällefors OK, 96.50 (86) 21.44

H11: 1) Axel Thybeck, Lindebygdens OK, 60.58 (2) 19.21, 14) Philip Sjödin, OK Tisaren, 72.22 (20) 24.40, 29) Ted Nilsson, KFUM Örebro OK, 83.14 (42) 28.41, 53) Fabian Larsson, OK Milan, 89.56 (37) 27.34

H12: 1) Florian Fritzén, Lynx, 58.01 (3) 18.49, 58) Robin Helmersson, OK Tisaren, 88.02 (103) 36.55, 62) Axel Kylborn, Almby IK, 88.49 (141) 45.01, 77) Axel Nilsson, Garphyttans IF, 97.22 (130) 42.26, 88) Alvin Isenström, Almby IK, 101.10 (97) 36.02, 105) Viktor Jonhed, KFUM Örebro OK, 106.15 (119) 39.25, 142) Edvin Halldin, KFUM Örebro OK, 130.40 (159) 54.18

H12 Kort: 1) Elias Persson, Helsingborgs SOK, 57.05 (3) 17.43, 4) Fabian Bergqvist, Garphyttans IF, 63.39 (1) 16.07

H13: 1) Kristoffer Strømdal Wik, Freidig, 83.05 (3) 22.44, 72) Rasmus Doering, Garphyttans IF, 129.23 (92) 39.30, 83) Olle Malm, KFUM Örebro OK, 134.34 (57) 34.39, 126) Daniel Kraft, Almby IK, 168.32 (75) 37.13

H14: 1) Marcus Stenebo, Attunda OK, 76.02 (3) 23.17, 12) Hugo Örn, KFUM Örebro OK, 89.08 (21) 28.10, 22) Anton Kruse, KFUM Örebro OK, 95.15 (37) 31.41, 43) Emil Larsson, OK Tisaren, 102.57 (65) 34.48, 50) Noel Helmersson, OK Tisaren, 105.42 (49) 33.10, 69) Karl Kylborn, Almby IK, 114.18 (79) 37.34, 135) Jonatan Green, Almby IK, 153.30 (165) 58.53

H14 Kort: 1) Bruno Göransson, Almby IK, 72.31 (5) 24.47, 2) Alfred Sjödin, OK Tisaren, 74.11 (2) 22.59

H15: 1) Mattias Östberg, Stora Tuna OK, 112.10 (9) 27.38, 43) Henrik Franzén, Almby IK, 144.36 (97) 38.58, 144) Anton Eriksson, OK Milan, 228.53 (174) 77.58, 145) Gustav Askroth, KFUM Örebro OK, 240.37 (131) 47.20, 149) Jonatan Kraft, Almby IK, 243.42 (173) 74.19

H16: 1) Axel Elmblad, Bredaryds SOK, 103.17 (7) 25.11, 11) Valter Pettersson, OK Tisaren, 115.52 (30) 29.13, 18) Nils Schagerström, Garphyttans IF, 122.33 (19) 27.28, 85) Linus Malm, KFUM Örebro OK, 160.01 (102) 38.13, 125) David Mårtensson, Garphyttans IF, 183.26 (159) 52.15

H17-20 Kort: 1) Mikko Eerola, Tampereen Pyrintö, 109.08 (1) 21.19, 22) Emil Alpberg, Almby IK, 203.08 (22) 43.40

H21-1: 1) Jonne Lakanen, Lappeen Riento, 160.40 (4) 31.44, 7) Mathias Drage, OK Tisaren, 178.21 (11) 33.27, 8) Oskar Eklöf, Hagaby GoIF Örebro, 178.29 (19) 35.06, 49) Emil Nylin, OK Tisaren, 211.49 (53) 40.35, 57) Johan Persson, Hagaby GoIF Örebro, 222.01 (64) 41.26, 77) Jakob Fransson, OK Milan, 241.20 (79) 44.34

H21 Kort-1: 1) Mats Nordbrøden, Halden SK, 119.02 (4) 27.42, 2) Gustav Hindér, OK Tisaren, 120.45 (3) 27.13, 45) Jonathan Karlsson, OK Tisaren, 178.56 (46) 41.29

H21 Kort-2: 1) Olle Boström, Järla Orientering, 105.31 (1) 23.25, 9) Oskar Arlebo, KFUM Örebro OK, 127.13 (9) 28.31, 12) Filip Jacobsson, OK Tisaren, 132.49 (19) 30.36, 14) Ivan Forsgren, OK Tisaren, 140.05 (14) 29.01, 19) Samuel Andersson, Hagaby GoIF Örebro, 144.29 (20) 30.46, 23) Jonatan Aronsson, OK Tisaren, 148.00 (16) 29.20, 25) Marcus Halvarsson, KFUM Örebro OK, 148.44 (27) 32.09, 29) Johan Eriksson, Hagaby GoIF Örebro, 150.47 (18) 30.27, 51) Jakob Attås, OK Tisaren, 173.07 (64) 39.24, 69) Fredrik Larsson, Hagaby GoIF Örebro, 188.55 (80) 44.21, 104) Jesper Melin, Garphyttans IF, 235.23 (111) 55.20, 118) Joel Forsgren, OK Tisaren, 284.24 (100) 51.59

H21 Lång-1: 1) Johan Bäckman, Malungs OK Skogsmårdarna, 188.44 (4) 33.16, 50) Jacob Eriksson, KFUM Örebro OK, 235.00 (71) 41.40, 96) Mikael Pihel, OK Tisaren, 264.34 (101) 46.23

H21 M: 1) Johan Kastensson, Eksjö SOK, 156.23 (17) 53.23, 13) Martin Risberg, Garphyttans IF, 193.29 (16) 52.18

H35: 1) Peter Öberg, OK Hällen, 132.17 (1) 29.52, 7) Per Eklöf, OK Milan, 158.44 (12) 38.00

H35 Kort: 1) Magnus Palm, KFUM Örebro OK, 117.07 (6) 28.12, 8) Erik Harlén, KFUM Örebro OK, 131.08 (13) 29.58, 13) Klas Larsson, OK Milan, 137.12 (21) 32.12, 22) Martin Fagerlund, KFUM Örebro OK, 145.06 (32) 33.50, 45) Johan Åström, KFUM Örebro OK, 163.36 (33) 34.12

H40 Kort-1: 1) Peter Hemmyr, Järla Orientering, 100.25 (2) 26.03, 8) Lars Jonhed, KFUM Örebro OK, 121.01 (5) 29.11, 9) Peter Sjödin, OK Tisaren, 121.17 (7) 29.51, 20) Erik Göthlin, KFUM Örebro OK, 137.27 (21) 36.29, 23) Daniel Gustafsson, KFUM Örebro OK, 143.08 (46) 43.59, 27) Henrik Nord, KFUM Örebro OK, 149.06 (30) 38.09, 32) Fredrik Johnsson, KFUM Örebro OK, 154.06 (48) 44.55, 38) Anders Kallin, KFUM Örebro OK, 160.16 (64) 51.04, 55) Jakob Berg, KFUM Örebro OK, 177.17 (65) 51.58, 86) Henrik Askroth, KFUM Örebro OK, 217.08 (76) 55.26, 98) Fredrik Malm, KFUM Örebro OK, 254.25 (100) 71.50, 99) Fredrik Arnesson, Lindebygdens OK, 257.41 (105) 83.56

H40 M: 1) Tony Björling, Domnarvets GoIF, 128.58 (1) 35.12, 37) Olof Nilsson, KFUM Örebro OK, 224.37 (46) 67.25

H45-2: 1) Tobias Noborn, IFK Göteborg, 117.29 (1) 30.47, 9) Tomas Hallmén, OK Tisaren, 146.45 (41) 42.38

H45 Kort-1: 1) Henric Brohede, OK Tyr, 94.21 (7) 28.02, 13) Dan Larsson, OK Tisaren, 107.05 (66) 39.32, 16) Pontus Halldin, KFUM Örebro OK, 107.32 (24) 31.17, 19) Jan Sjödin, OK Tisaren, 109.10 (4) 27.42, 22) Stefan Aronsson, KFUM Örebro OK, 111.21 (16) 29.44, 28) Anders Löwgren, OK Milan, 113.40 (32) 32.32, 30) Mats Eriksson, Hagaby GoIF Örebro, 114.36 (23) 31.11, 45) Mikael Andersson, Hagaby GoIF Örebro, 124.50 (43) 34.01, 48) Anders Lindkvist, Almby IK, 126.06 (25) 31.23, 67) Anders Larsson, OK Milan, 139.29 (94) 47.16, 78) Mickael Göransson, Almby IK, 143.54 (58) 38.22, 99) Niklas Sander, OK Milan, 163.20 (83) 43.40, 143) Henrik Isenström, Almby IK, 219.55 (153) 80.33

H45 Kort-2: 1) Martin Larsson, IFK Göteborg, 91.56 (1) 24.07, 66) Fredrik Kylborn, Almby IK, 148.51 (54) 39.22

H45 M: 1) Johan Eveborn, SOK Viljan, 128.58 (12) 43.51, 26) Robert Kruse, KFUM Örebro OK, 166.22 (36) 53.51, 27) Björn Bergqvist, Garphyttans IF, 168.35 (20) 46.53, 42) Erik Nilsson, Garphyttans IF, 187.19 (44) 57.11, 67) Magnus Widmark, Almby IK, 239.32 (66) 72.49

H50-2: 1) Jan Olm, Kils OK, 106.57 (11) 29.37, 21) Lars Schagerström, Garphyttans IF, 129.30 (41) 36.07

H50 Kort-2: 1) Jarkko Heikkinen, Vehkalahden Veikot, 97.30 (1) 26.30, 10) Ulf Larsson, Garphyttans IF, 118.40 (21) 36.42, 15) Patrik Thybeck, Lindebygdens OK, 122.17 (32) 39.53, 21) Leif Krüger, Garphyttans IF, 129.24 (12) 34.10, 27) Jonas Pettersson, OK Tisaren, 132.31 (24) 37.09, 34) Torben Malm, Garphyttans IF, 135.50 (15) 35.26, 49) Per Gustavsson, Hällefors OK, 151.20 (51) 44.42, 76) Anders Eriksson, OK Milan, 171.55 (37) 40.24, 90) Anders Larsson, Almby IK, 187.24 (122) 84.25

H50: M 1) Tomas Persson, Säterbygdens OK, 122.14 (1) 34.35, 23) Niclas Risberg, Garphyttans IF, 174.04 (31) 55.57

H55: 1) Håkan Svensson, Bredaryds SOK, 105.30 (1) 28.17, 100) Jan-Åke Israelsson, OK Milan, 178.19 (81) 41.22, 128) Håkan Persson, Laxå OK, 206.28 (124) 49.15, 130) Björn Alpberg, Almby IK, 207.13 (154) 63.09, 133) Nils Aronsson, OK Tisaren, 212.33 (156) 64.46

H55 Kort: 1) Ove Lernå, Kalmar OK, 103.51 (10) 31.38, 15) Torbjörn Karlsson, Hagaby GoIF Örebro, 116.58 (24) 34.58, 21) Reinert Hallor, OK Tisaren, 121.27 (8) 31.12, 80) Klas Thybeck, Lindebygdens OK, 158.01 (92) 51.59, 93) Henrik Hallor, Lindebygdens OK, 169.31 (126) 62.48, 101) Tomas Dömstedt, OK Letstigen, 175.10 (81) 46.50, 154) Stefan Green, Almby IK, 256.29 (150) 76.47

H55 M: 1) Mikael Holm, IF Minken, 134.33 (1) 36.06, 10) Åke Strid, Almby IK, 171.22 (6) 43.32

H60: 1) Jan Nordin, Sundsvalls OK, 111.46 (1) 29.33, 45) Åke Sundin, Hällefors OK, 161.56 (61) 50.43, 64) Jan Gustafsson, Hagaby GoIF Örebro, 178.03 (68) 52.02

H60 Kort: 1) Anders Johansson, Hestra IF, 108.38 (3) 29.15, 8) Lars Persson, Hagaby GoIF Örebro, 117.04 (4) 30.15, 42) Bo Pettersson, KFUM Örebro OK, 145.14 (46) 41.24, 57) Nils-Olof Bodin, Almby IK, 154.10 (89) 53.17, 60) Kenneth Hagström, OK Letstigen, 157.22 (40) 39.20, 77) Lage Johnsson, Lindebygdens OK, 173.01 (95) 56.04, 88) Kjell Gustafsson, OK Järnbärarna, 186.26 (103) 62.02, 89) Jerry Säll, Hagaby GoIF Örebro, 188.09 (73) 49.12, 97) Christer Forsgren, OK Tisaren, 198.26 (63) 45.56

H65: 1) Olof Olofsson, Hagaby GoIF Örebro, 111.54 (10) 37.49, 11) Lars-Åke Wall, OK Tisaren, 139.38 (11) 38.41, 21) Göran Andersson, OK Tylöskog, 153.29 (62) 55.38, 22) Mats Hastad, Fellingsbro GoIF, 154.20 (45) 50.09, 57) Karl-Göran Wahlström, Almby IK, 180.01 (79) 62.57

H65 Kort: 1) Mats Andersson, Selånger SOK, 97.28 (1) 27.19, 13) Per Åke Hull, Almby IK, 121.19 (18) 36.59, 33) Eje Dahl, Laxå OK, 134.18 (59) 49.22, 75) Lars-Göran Karlsson, Hagaby GoIF Örebro, 174.30 (79) 59.28, 87) Christer Jansson, Hagaby GoIF Örebro, 188.47 (84) 60.56, 98) Anders Holmberg, Lindebygdens OK, 216.38 (93) 67.31

H70 Kort: 1) Alfred Lindberg, Köping-Kolsva OK, 89.31 (1) 26.57, 33) Lennart Lindgren, OK Järnbärarna, 135.07 (20) 38.31, 45) Ingemar Widén, KFUM Örebro OK, 142.26 (61) 52.37, 60) Lars Arlebo, KFUM Örebro OK, 159.49 (71) 55.57, 108) Lars Albertsson, OK Tylöskog, 266.45 (110) 93.29

H75: 1) Signar Eriksson, Stöcksjö IS, 88.44 (1) 24.47, 5) Stig Israelsson, OK Tylöskog, 136.08 (8) 35.51, 39) Bo Källström, OK Milan, 213.04 (48) 77.17

H75 Kort: 1) Bengt Jönsson, Åkers IF, 92.34 (2) 27.39, 8) Rolf Helmersson, Lindebygdens OK, 119.01 (5) 32.01, 23) Sten Sundin, OK Tisaren, 150.04 (34) 54.45, 25) Stig Larsson, Hagaby GoIF Örebro, 154.43 (27) 48.21

H80: 1) Roland Karlsson, Ronneby OK, 95.12 (2) 27.23, 3) Ove Johansson, OK Järnbärarna, 113.09 (4) 30.45