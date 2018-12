Årets bästa nya musik: Robyn bäst 2018 enligt kritikerna

För 19:e året i rad har TT Nyhetsbyrån tagit fram den ultimata årsbästalistan baserad på listor från Sveriges dagstidningar och musiksajter. Runt 50 årsbästalistor ingår i sammanställningen och enligt recensenterna är Robyns "Honey" årets bästa svenska album.

Skivan, Robyns första soloalbum på åtta år, är ett av de mest uppmärksammade släppen 2018. "Honey" gavs ut i slutet av oktober och inför galasäsongen har den chans på fem Grammisar och två P3 Guld-priser.

"Det känns fantastiskt att vara nominerad. Responsen på skivan har varit allt jag hade kunnat önska mig, men det var extra roligt att få ett sånt mottagande av min publik här hemma i Sverige", sade Robyn i en kommentar i samband med Grammisnomineringarna.

Hyllad utomlands

Plattan har också uppmärksammats utomlands – när den inflytelserika amerikanska musiksajten Pitchfork listade årets bästa album hamnade "Honey" på fjärde plats.

Nästa år väntar flera stora konserter för Robyn – hon ska till exempel spela på Sjöhistoriska i Stockholm i augusti. Arrangörerna beskriver det hela som hennes största konsert i Sverige hittills.

Dessutom ska hon bland annat uppträda i den legendariska arenan Madison Square Garden i New York.

Cat Power etta

First Aid Kit placerar sig också högt på listan över årets bästa svenska album. Deras "Ruins" hamnar på andra plats samtidigt som Jenny Wilsons uppmärksammade och personliga skiva "Exorcism" går in som trea.

Vad gäller utländska album höll de svenska kritikerna Cat Power och hennes "Wanderer" högst. Skivan, Cat Powers tionde studioplatta, har bland annat uppmärksammats för Lana Del Rey-duetten "Woman".

På andra plats hamnar Phosphorescents hyllade "C'est la vie" och trea blir, kanske något överraskande, den tyske konstmusikern Nils Frahm och hans hyllade "All melody". Han slår därmed omskrivna album av artister som Pusha T och Cardi B.

Fakta: Kritikertoppen

Svenska album:

1. Robyn: "Honey"

2. First Aid Kit: "Ruins"

3. Jenny Wilson: "Exorcism"

4. Viagra Boys: "Street worms"

5. Lykke Li: "So sad so sexy"

6. Avantgardet: "Alla känner apan"

7. Anna von Hausswolff: "Dead magic"

8. Les Big Byrd: "Iran Iraq Ikea"

9. Sarah Klang: "Love in the Milky Way"

10. Neneh Cherry: "Broken politics"

Strax utanför listan: Cherrie: "Araweelo", Seinabo Sey: "I'm a dream", Ozzy: "Ett öga rött", Slowgold: "Mörkare".

Utländska album:

1. Cat Power: "Wanderer"

2. Phosphorescent: "C'est la vie"

3. Nils Frahm: "All melody"

4. Jon Hopkins: "Singularity"

5. Cardi B: "Invasion of privacy"

6. Pusha T: "Daytona"

7. Kamasi Washington: "Heaven and Earth"

8. Low: "Double negative"

9. Courtney Barnett: "Tell me how you really feel"

10. Soccer Mommy: "Clean"

Strax utanför listan: Christine and the Queens: "Chris", Kacey Musgraves: "Golden hour", Deafheaven: "Ordinary corrupt human love", Spiritualized: "And nothing hurt".

Linus Brännström/TT