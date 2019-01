Mästerlig skildrare av solkighetens Sverige

Hans Gunnarssons nya roman får mig att tänka på en gammal granne. Det var under studieperioden, och jag hade ett studentrum i ett före detta ungkarlshotell, där tidigare hyresgäster uppenbarligen inte kunde sparkas ut.

Bland alla unga studenter i korridoren fanns det en medelålders man som blivit kvar. Över hela hans uppenbarelse låg någonting solkigt, ett moln av brustna drömmar.

Jag blir rädd för Hans Gunnarssons män, men jag följer dem gärna på avstånd, fascinerat.

Det är inte en rädsla som har någonting med fysiskt våld att göra, utan snarare en rädsla att bli en sådan man själv.

En ensamhetens tragik präglar dem, brynja och stanken av bakfylla, cigarrettrök och svettiga lakan, förortssyltor och konspirationsteorier, en gränslöshet i existensen.

Per Boman i ”Nattsida” är en sådan man. Han flyttar tillfälligt till huvudstaden för att rensa i sin halvbrors dödsbo och sälja lägenheten; de har haft en avslagen relation under livet och där, i lägenheten, börjar Per undersöka vem Ronny egentligen var som människa. Den ena märkliga omständigheten efter den andra leder honom vidare.

”Nattsida” skulle kunna beskrivas som en deckare i jakt på ett mordfall. Dramaturgin är snarlik, med Gunnarssons protagonist i rollen som privatdetektiven, sökande efter ledtrådar till vem halvbrodern var. Han söker upp människor som kommit i kontakt med Ronny, läser böcker som han läst, rotar i hans förflutna och den roman som han uppenbarligen skrev.

”Nattsida” har ett skrämmande starkt kraftfält som är svårt att frigöra sig från efter drygt 400 sidor.

Dagarna i lägenheten blir till veckor och månader, och det initialt realistiska berättande blir allt mer drömlikt, tillvaron allt mer uppluckrad. Till slut spårar allt ur.

”Nattsida” har trådar in i en tidigare roman av Hans Gunnarssons penna, ”All inclusive”, och det finns lekfulla blinkningar till andra författarskap och genrer. I presentationen av romanen refereras det till Paul Austers författarskap, och jag kan se den kopplingen i hur Gunnarsson skriver om identiteter i upplösning, men allra mest associerar jag till Michel Houellebecqs romaner om en manlighet i förfall.

”Nattsida” har ett skrämmande starkt kraftfält som är svårt att frigöra sig från efter drygt 400 sidor. Författare med förmågan att skapa sådana kraftfält är alltid värda att noga följa, och märkligt nog förmår Gunnarsson göra det nästan angenämt att följa med i Per Bomans allt mer bisarra existens.

Författaren debuterade redan 1996 och har vid det här laget mutat in sin plats i litteraturen, men om någon tvivlat på att han är mästerskildraren av solkighetens Sverige kan de tvivlen nu avlivas.

*

LITTERATUR

Hans Gunnarsson

”Nattsida”

(Albert Bonniers förlag)